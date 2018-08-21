2018-08-20T13:37:12+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 21 августа: днем будет солнечно, +26, +28 градусов

Дожди и грозы пока что обходят город стороной
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Погода в Иркутске на 21 августа: днем будет солнечно, +26, +28 градусовПогода в Иркутске на 21 августа: днем будет солнечно, +26, +28 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Продолжение рабочей недели в Иркутске не может не радовать хорошей погодой. Сегодня, 21 августа, день будет солнечным, дождя не ожидается. После того, как ночью температура опускалась до +10,+12 градусов, к обеду воздух прогреется до +26, +28 градусов. Ветер при этом ожидается юго-восточный 4-9 м/с.

А вот жителям некоторых других городов и сел Иркутской области придется потерпеть непогоду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман.

- Ветер восточной четверти, при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +9,+14 градусов, при прояснении +1,+6, днем +24,+29, при облачной погоде +15,+20.

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