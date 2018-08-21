Трагедия на Байкале: девятилетний мальчик погиб, катаясь на отцовском гидроцикле

СЕГОДНЯ 06:35 2018-08-21T06:41:33+03:00

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Девятилетний мальчик погиб на Байкале. Трагедия произошла вечером 20 августа в бухте Сохтор Малого моря в Ольхонском районе. Ребенок, оставшийся без присмотра родителей, отправился кататься на отцовском гидроцикле.

В какой-то момент школьник сильно разогнался и пошел на сближение с другим гидроциклом, которым управляла женщина. Мальчишка испугался столкновения, прыгнул в воду и угодил под ее водный байк. Спасательный жилет засосало в водозаборник гидроцикла и ребенок утонул. Женщина тщетно пыталась спасти подростка, однако подоспевшие медики констатировали смерть.

- Оба гидроцикла не зарегистрированы в Государственной инспекции по маломерным судам, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - У женщины, управлявшей судном, не было прав на вождение.

Отметим, что это уже не первое происшествие с участием гидроцикла. Так на реке на реке Белая 24 июля женщина сбила 4-летнего малыша, который чудом не пострадал. Прав на водный транспорт у нее не было, а сам он не был поставлен на учет в ГИМС. Сейчас на учете состоит 538 гидроциклов, зарегистрированных за последние 15 лет, однако это лишь четвертая часть от проданных водных байков жителям Иркутской области.