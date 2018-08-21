Звезда инстаграма шимпанзе Лея из иркутской зоогалереи : "женская" доля - дом, стирка и уборка

СЕГОДНЯ 05:51 2018-08-21T07:41:45+03:00

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Большая стирка в иркутской зоогалерее. Звезда Инстаграма, шимпанзе Принцесса Лея, постоялица Иркутской зоогалереи, взялась наводить порядок в доме. А с чего начинается порядок? С генеральной уборки и стирки. Сказано - сделано!

И началось! Лея взялась за дело рьяно. Тем более она, что называется, "дело знает", очень хозяйственная. Ведь Лея росла с людьми, должна была работать в московском цирке-шапито, и, если бы не упрямый характер, стала бы там звездой. Но увы, не вышло. Ее выставили на продажу за 2, 5 миллиона рублей и пятилетняя шимпанзе еще в 2016 году оказалась в Сибири.

zoogalery_irkutsk У обезьянки Леи из иркутской зоогалереи сегодня весь день стирка

Лея спит на подушке, накрываясь одеялом, сидит на стуле. Ест ложкой, если что-то прольет, тряпкой вытирает за собой. А теперь вот затеяла стирку. И пусть стиральной машинки нет, на руках оно даже удобнее. "Чистую" одежду аккуратно развешивает, потом складывает. Все, как у людей.

Будет в доме, простите, в клетке, все аккуратно - это ж красота! И кто-то еще спорит с тем, что труд сделал из обезьяны человека? Напрасно! Если даже и не сделал, то внес внушительный вклад в этот процесс.

Шимпанзе Лея интересуется всеми событиями. Совсем как человек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Взять красавицу шимпанзе, звезду Инстаграма. Взяв отвертку, она однажды начала выкручивать гвозди из стен. Правильно, а зачем они там? Чтобы обезьянка не увлекалась "разрушительной" деятельностью, ей всегда в достатке дают болты, гвозди и прочие "игрушки".

Принцессе Лее всегда есть чем заняться.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лея здоровается практически с каждым посетителем зоогалереи: берет за руку и нюхает. На обед она любит овощи, фрукты и йогурт. А особенно бананы, причем их употребляет вместе с кожурой. Обожает апельсины и мандарины, вот их старательно чистит.

Шимпанзе Лея опекает малышей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А история ее дружбы с котенком Бобом стала известна всем.. Обезьяна фактически "усыновила" его, кормила с ложки, как младенца, а потом, когда он подрос, взялась за второго питомца.