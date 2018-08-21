Диспансеризация 2018: чем чаще всего болеют жители Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-21T12:33:41+03:00

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Многие из нас бегут к врачу только если что-то заболело, поднялась температура или, например, появилась сыпь. Однако медработники призывают внимательней относиться к своему здоровью и не ждать тревожных звоночков от организма. Диспансеризацию проводят с 2013 года. Напомним, это бесплатный плановый осмотр, который нужно проходить раз в три года. Флюорограмма, ЭКГ, общие анализы... Список вроде бы небольшой, но, как считают специалисты важный - многие болезни можно обнаружить в самом начале развития и, значит, вылечить.

Кстати, с 1 июля этого года появилось новшество - еще одна диспансеризация, на которую приглашают раз в два года.

- Она включает два небольших плановых обследования - маммографию для женщин и анализ кала на скрытую кровь для всех, - рассказали начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Лебедь. - Эти процедуры помогают на ранней стадии выявить распространенные онкологические заболевания - такие, как рак груди и рак кишечника. Все-таки анализ ученых показал, что медосмотр, который проводят раз в три года, не всегда помогает вовремя обнаружить эти опасные заболевания.

В целом можно сказать, что жители Иркутской области ответственно относятся к своему здоровью. И не отказываются от бесплатных медосмотров.

Например, за семь месяцев 2018-ого обследовались 217 тысяч сибиряков или 56,38% от общего числа тех, кому в этом году положена диспансеризация. Еще около 8 тысяч жителей узнали о новшестве и прошли две процедуры, которые мы теперь должны проходить раз в два года. В целом состояние своего организма проверили 225 тысяч наших земляков. Оказалось, что почти у половины или у 110 тысяч проверившихся есть вероятность развития серьезных заболеваний. Факторами риска врачи называют лишний вес, курение, повышенный сахар крови, употребление алкоголя и т.д.

Как обычно пальма первенства принадлежит сердечнососудистым заболеваниям.

- Нередко пациенты живут и даже не подозревают, что у них существует риск ранней смерти от инфаркта и инсульта, - добавляет Ольга Лебедь. - Немало и тех, у кого выявили подозрение на онкозаболевания. При этом в 50% случаев - на ранней стадии. Снижается число больных туберкулезом: за семь месяцев нашли всего два новых случая.

Врачи настаивают: не игнорируйте плановые обследования, тем более, платить за них не нужно.

- Если вы в этот году не попадаете под диспансеризацию, но при этом хотите проверить свое здоровье, предусмотрен плановый медосмотр, - добавила начальник отделения ОМС ТФОМС Иркутской области Ольга Стрельцова. - Для этого вам нужно прийти в свою поликлинику. Комплекс исследований примерно такой же, как и во время диспансеризации. Мы стараемся как можно чаще напоминать жителям региона, что пора узнать о состоянии своего здоровья - рассылаем смс и почтовые письма, звоним, обращаемся к сибирякам через СМИ.

Сделать это, по словам врачей, несложно: в поликлиниках при регистратурах работают отдельные окна и кабинеты, где вам расскажут, куда идти, какие анализы сдать и т.д. Все исследования рассчитаны в среднем на два дня. Конечно, если понадобятся дополнительные процедуры, то времени нужно будет больше. Правда, нередко в Сети встречаются отзывы о том, что и во время положенных по закону плановых осмотров есть очереди.

- Да, не все идеально подчеркнула, - подчеркнула Ольга Стрельцова. - Однако,

КОНРЕТНО

В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут граждане России, которые родились в следующих годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

Что касается 2019-го года, то наступит очередь отправляться на диспансеризацию для тех, кто родится в такие годы: 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

ЦИФРЫ

Какие болезни обнаружили у жителей Приангарья:

- артериальную гипертензию (4 тысячи человек)

- подозрение на онкологию (254 человека)

- туберкулез (2 человека).