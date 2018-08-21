«За все время съела две картошины»: 78-летняя пенсионерка из Бурятии, 5 дней блуждавшая по лесу, вышла к людям

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-21T12:42:10+03:00

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- Все, теперь с походами в лес точно завязываю! - лежа на больничной койке, хриплым голосом говорит 78-летняя Валентина Цыбикова из Закаменска Бурятии.

Но даже палата ей теперь кажется номером люкс. Еще бы, ведь целых 5 дней пенсионерка провела в глухом лесу, наматывая километры сквозь колючие ветки и ночуя на холодной, твердой земле. Такое путешествие даже молодому непросто пережить, особенно без запаса еды и воды.

Но обо всем по порядку. В этом лесу Валентина Цыренжаповна вообще не должна была оказаться. Ранним утром 16 августа она вместе со своим верным другом - псом Рыжиком собиралась сесть в автобус, чтобы поехать за ягодами в соседнее село Холтосон. Но подойдя к остановке, заметила, что забыла деньги на проезд.

«Чего дню пропадать», - подумала бабушка и решила вместо поездки отправиться пешком в ближайший лес за грибами. Тем более что к походу пенсионерка хотя и не полностью, но подготовилась: взяла теплые кофты, шерстяные носки и шапку. А вот о продовольствии не позаботилась: в сумке у нее оказались лишь шесть вареных картошин да бутылочка морса.

Верный пес Валентины Цыренжаповны Рыжик. Фото: личный архив

- Эту местность я знаю хорошо, ведь без леса вообще жить не могу - хожу постоянно, - говорит Валентина Цыренжаповна. - Но в этот раз, сойдя с тропинки, настолько увлеклась сбором грибов, что смотрела только на землю. Так и потеряла дорогу. Начала искать, но бесполезно. Даже поднималась на гору, но и оттуда выхода из леса не увидела - все-таки зрение уже не то.

Что делать? Согреться ночью помогли костер и Рыжик, с которым бабушка спала в обнимку. Верный пес все время не отходил от своей хозяйки ни на шаг. За это Валентина Цыренжаповна даже отдала ему почти все свои запасы еды.

- За 5 дней сама я съела только две картошины, - говорит Валентина Цыбикова, - а четыре отдала Рыжику. Питалась ягодами - клюквой и голубикой. А воду выжимала из мха. Но иногда везло, попадались ручейки. Какая погода была? И жара, и ливень. Но спас дождевик, который мне дочери подарили.

Родные Валентины Цыбиковой тем временем, обзвонив всех знакомых бабушки и прочесав с волонтерами лес, стали обивать пороги местных шаманов и лам. Те в один голос твердили им, что пенсионерка жива. Правда, мнения расходились: кто-то считал, что та блуждает по лесу; другие выдвигали версию, что старушка у кого-нибудь в гостях. Прав оказался лама, который успокоил дочерей Валентины Цыренжаповны, предсказав, что пожилая женщина выйдет к людям сама. Посоветовал поставить свечку, чтобы заблудившаяся шла на свет.

Как бы там ни было, так и произошло. На 5-й день блужданий, 20 августа, женщина, уже обессилевшая, с волдырями на ногах от мозолей, наконец набрела на поле. А там, в сотне метров от нее, сельчане заводят трактор.

- Еле докричалась до них, - говорит пенсионерка. - Они-то меня сначала не видели, а когда заметили, отвезли в город. Говорят, слышали, что на днях бабушка пропала. О чем думала все эти дни? Молилась. А еще твердила себе, что обязательно найду путь - в первую очередь из-за собаки: очень жалко ее было. Если бы не Рыжик, просто села бы там и уснула. Еще чудо, что мне не попался навстречу медведь или волк. В этом районе их хватает, даже к поселкам выходят.

После пяти дней блужданий, в лес пенсионерку пока не тянет. Фото: личный архив.

Врачи говорят, что в больнице женщина проведет около 10 дней. За время своего путешествия Валентина Цыбикова получила обезвоживание. К тому же простудилась, так как сильно промочила ноги.

- Мама хотя и говорит, что в лес больше не пойдет, но думаю, когда выздоровеет, снова побежит, - считает младшая дочка Татьяна. - Как ни говорим ей, что сами сходим за грибами-ягодами, не слушает. Не хочу, говорит, сидеть дома и жаловаться на здоровье.

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