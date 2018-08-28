Погода в Иркутске 28 августа: снова жарко

СЕГОДНЯ 03:13 2018-08-27T14:44:40+03:00

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Погода в Иркутске 28 августа снова будет жарко. Наслаждаемся последними теплыми летними деньками, ведь осень не за горами.

В Иркутске 28 августа переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью +11,+13 градусов, днем +27,+29 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, ночью местами в западных районах, днем местами по области небольшие и умеренные дожди, грозы, утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, с переходом днем в западных, северо-западных районах на северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду, температура ночью +10,+15 градусов, в пониженных формах рельефа +2,+7 градуса, днем +25,+30 градусов, местами +18,+23 градуса.