2018-08-22T11:27:28+03:00
Общество

Классный учитель - 2018: Выбираем самого очаровательного педагога

«Комсомолка» второй год подряд запускает фотоконкурс среди работников сферы образования
Яна ЛИСИНА
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Конкурс "Классный учитель".Конкурс "Классный учитель".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Воспитание - это искусство. Учитель открывает дверь в невероятно интересный мир знаний, рассказывает познавательные истории, учит уважению к сверстникам и старшим, взаимопомощи и доброте. Люди, выбравшие этот непростой путь, работают по призванию. Давайте скажем им спасибо за их труд и внимание к нашим детям!

«Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Классный учитель». Его условия просты: нужно прислать фото учителя, указать его фамилию, имя и отчество, город или поселок проживания, а также рассказать немного о педагоге.

Фото могут отправлять как сами педагоги, так и их родные, друзья, ученики, выпускники.

Стартует конкурс 1 сентября, в День знаний, и продлится до 1 ноября. В дни школьных каникул или сразу после них мы наградим самых активных, творческих и очаровательных учителей.

Дерзайте! Пусть о вас узнает вся область! Победитель и призеры получат дипломы, подарки и, конечно, славу. Мы расскажем о вас на страницах любимой газеты, а также на сайте kp.ru и на радио «Комсомольская правда» на 91,5 FM.

Загружайте фото на наш сайт или отправляйте на почту: yana.lisina@phkp.ru.

Дорогие участницы, желательно отправлять фото, на котором вы одни, без детей, или с публичных мероприятий (в соответствии с законодательством).

Напомним, в прошлом году конкурс «Классный учитель» стартовал впервые. В нем приняли участие 96 педагогов из самых разных уголков Приангарья.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

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