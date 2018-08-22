Мальки пеляди отправились в большое плавание

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-21T10:58:43+03:00

В 2017 году удалось заготовить примерно 17 млн икринок - из такого количества получается не менее 8 млн личинок. Фото: «Иркутскэнерго»

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Вылов омуля в Байкале запрещен, однако в водоемах нашего региона водится и другая вкусная рыба, например пелядь. На ее численность тоже влияют некоторые факторы, в том числе и промышленные. Однако социально ответственные предприятия не только используют природные ресурсы, но и активно восполняют их. Пятый год «Иркутскэнерго» выпускает мальков пеляди, выращенных в искусственных прудах, в Братское водохранилище, тем самым восполняя популяцию ценной рыбы. О том, как это было, – в нашем репортаже.

Каждая рыбка на вес золота

Отправляемся на Бельский рыбоводный завод, который расположен в поселке Сосновка Усольского района. Вместе с руководством Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, представителями «Иркутскэнерго» и, конечно, теми, кто принимает непосредственное участие в выращивании мальков, - работниками рыбозавода нам предстоит выполнить ответственную миссию: выпустить крошечных рыб на волю.

Место живописное. Даже не верится, что небольшие пруды, которые утопают в зелени, созданы человеком. Однако это так. Сами работники завода в шутку называют их яслями. В этой шутке немало правды: мальков здесь действительно холят и лелеют совсем, как малышей. Даже распределяют в озера по возрастам. Профессионалы следят за температурой воды, режимом питания своих подопечных, чтобы те смогли как следует окрепнуть и спокойно отправиться в большое плавание - по реке Белой в Братское водохранилище.

- Процедура выращивания пеляди достаточно сложная, - рассказывает генеральный директор предприятия «Байкальская рыба» Иван Сысоенко. - В сентябре - октябре по специальным квотам мы вылавливаем рыбу, берем у нее икру, которую до весны следующего года помещаем в специальные инкубаторы. Процесс крайне ответственный: к икринкам должна круглосуточно поступать проточная вода, иначе они погибнут. В мае появляется личинка, которую мы помещаем в пруд. Конечно, перед этой процедурой создаем в водоемах необходимую микрофлору: здесь должны быть микроорганизмы, которыми питаются личинки. За 3 - 4 месяца мальки достигают необходимых размеров (7-8 г) и уже могут выжить в других природных условиях.

По словам Ивана Сысоенко, в 2017 году удалось заготовить примерно 17 млн икринок - из такого количества получается не менее 8 млн личинок.

Фото: «Иркутскэнерго»

Энергетики подчеркивают: пополнение популяции пеляди - важная часть их программы по восполнению водных биологических ресурсов. За 4 года выпустили больше миллиона мальков! Ценной и вкусной рыбы в Приангарье стало намного больше. Учитывая, что программа рассчитана до 2019 года, можно быть уверенным: без вкусных и полезных речных деликатесов сибиряки не останутся.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть. На наших глазах работники рыбозавода начинают при помощи специальных сетей отлавливать рыбешек в пруду. Это необходимо для того, чтобы убедиться: мальки достаточно окрепли и могут покинуть озера рыбоводного завода. Не с первой попытки удается поймать юрких малышей.

- Прячутся, - объясняют специалисты. - Они чувствуют очень хорошо любую угрозу, поэтому нам придется постараться. Однако без этого контрольного замера мы не можем открывать задвижку. Нужно убедиться, что мальки достаточно выросли.

Без контрольного замера мальков не выпускают - нужно убедиться, что они достаточно выросли и окрепли. Фото: «Иркутскэнерго»

И наконец это удается. Крошечных рыбешек помещают в таз с водой. Одну из них кладут на специальные весы, затем - вторую.

- 11 граммов, - выносят вердикт эксперты. - Этот чуть меньше - 8 граммов. Можно сделать вывод, что в среднем мальки весят 7 - 8 граммов. Этого вполне достаточно для того, чтобы выжить в природе. Ведь на них охотятся щуки, окунь, сорога и другие водные обитатели. Но теперь мы уверены: малыши вполне окрепли для того, чтобы уплыть от опасности. Вообще, нужно отметить, что Братское море - благоприятная среда: здесь несложно выжить, вода достаточно теплая.

Итак, задвижку открывают, и вода под большим давлением начинает поступать в канал…

- Площадь этого пруда - 23 гектара, - добавляет Иван Сысоенко. - Уже через час-два рыбка покинет родные пруды. Всего процедура займет дней 5 - 6, так как мальков много: примерно 250 тысяч.

Кстати, специалисты подчеркнули: этот способ самый гуманный. Если перевозить мальков, то по дороге часть из них может погибнуть. Здесь же рыбешки с водой перемещаются из одной среды обитания в другую - очень похожую, только менее безопасную. Процент выживаемости при этом очень высок.

Фото: «Иркутскэнерго»

Помочь природе

- Мы рады, что такое крупное предприятие, как «Иркутскэнерго», активно принимает участие в экологических акциях, - отметил Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков. - Все знают, что сегодня окружающей среде причиняется вред. И восполнение природных запасов - важная задача. Мы рады, что энергетики принимают в этом активное участие, понимая всю важность подобных мероприятий. Мы, в свою очередь, строго следим, чтобы минимизировать воздействия, нанесенные экологии.

Представители «Иркутскэнерго» подчеркнули, что данное направление в их работе действительно является одним из самых важных. Здесь четко осознают: только бережное и сознательное отношение к природным ресурсам способствует их сохранению. Дышать чистым воздухом, пить ничем не загрязненную воду, оставаться здоровым - главные ценности, о которых не стоит забывать. Генеральный директор «Иркутскэнерго» Олег Причко лично принял участие в акции. Он подчеркнул, что пристальное внимание к экологическим проектам компании не только его служебная, но и человеческая обязанность.

Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго». Фото: «Иркутскэнерго»

- Я сам сибиряк. Всегда восхищался нашим регионом, его красотами, - подчеркнул Олег Причко. - Каждый из нас обязан ответственно относиться к тому, что его окружает. Наша энергетическая компания делает многое для того, чтобы внести свою лепту в сохранение экологии Приангарья, старается поддерживать биозапасы. Сегодняшние мероприятие - только часть различных программ, разработанных «Иркутскэнерго» для минимизации воздействия на окружающую среду.

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