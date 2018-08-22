Погода на 22 августа в Иркутске: снова жарко

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-21T11:36:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето вернулось! 22 августа в Иркутске снова жара. Конечно, даже оптимисты понимают: таких дней в этом году осталось мало, скоро осень. Поэтому наслаждаемся солнышком. На термометре +27, +29 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура ночью +12,+14 градусов.

В регионе - переменная облачность, местами ночью в северных районах, днём в западных и северных районах небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточной, юго-западный при грозах северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, температура ночью +10,+15 градусов, при прояснении +1,+6 градусов, днём +25,+30 градусов, при облачной погоде +15,+20 градусов.