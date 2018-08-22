2018-08-22T09:21:13+03:00
Общество

Здоровое питание школьника: Пельмени по ГОСТу и вареники с любимыми начинками

СХПК «Усольский свинокомплекс» знакомит с линейкой натуральной и вкусной продукции
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Здоровое питание школьника: Пельмени по ГОСТу и вареники с любимыми начинкамиЗдоровое питание школьника: Пельмени по ГОСТу и вареники с любимыми начинками
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1 сентября наступит день Х для родителей. У школьников впереди трудовые будни, а у их мам - забота, как же вкусно и с пользой накормить свое чадо. При этом у многих взрослых, согласитесь, времени на готовку нет. В помощь полуфабрикаты. Но прежде всего они должны быть безопасными: не содержать различных красителей, усилителей вкуса и прочих сомнительных ингредиентов. СХПК «Усольский свинокомплекс» производит пельмени, вареники и голубцы, которые соответствуют всем стандартам качества.

- Наши пельмени и вареники содержат только натуральные ингредиенты, - говорит замначальника цеха полуфабрикатов СХПК «Усольский свинокомплекс» Оксана Бологова. – Вся продукция проходит ежедневный контроль качества, не залеживается на прилавках, всегда свежая, вкусная и полезная!

Для родителей большим подспорьем могут стать пельмени «Русские» и «Сибирские», которые соответствуют ГОСТу. В своем составе они содержат белок, витамины А, F, E, группы B, микро- и макроэлементы, жирные кислоты, которые необходимы для правильного роста и развития молодого организма.

Сегодня в цехе полуфабрикатов Усольского свинокомплекса за одну смену производится до 14 тонн продукции, которая расходится сразу же по фирменным магазинам. Кроме того, вся технология - от начального этапа обработки ингредиентов до упаковки - автоматизирована, что говорит о чистоте и качестве продукта.

Остается только выбрать товар по вкусу. Пельмени «Русские» содержат свинину собственного производства и совсем немного говядины. В «Сибирских» свинина и говядина в равных долях, а также добавлены перец и чеснок.

Еще один хит продаж - это вареники, которые так обожают ребятишки! СХПК «Усольский свинокомплекс» предлагает их с тремя видами начинки: с картофельным пюре и луком, с мясом и капустой, с творогом. Картофель тщательно промывается, зачищается, а затем варится. Лук обжаривается на растительном масле, и формируется начинка. То же самое и с капустой. Творог в варениках сладкий, вкусный, его закупают в Усольском районе.

В линейке продукции предприятия есть еще и голубцы. Их тоже, как и пельмени с варениками, легко и быстро приготовить. С этим может справиться и сам школьник. Что касается мясной продукции, то для детей отличным вариантом сытного завтрака или перекуса могут стать молочные сосиски. Они содержат свинину, говядину и молоко. Как вариант - колбаса «Докторская», состав которой идентичен с молочными сосисками. С ней можно сделать школьнику бутерброд. Словом, питайтесь правильно и помните: культура здорового образа жизни закладывается именно в детстве!

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