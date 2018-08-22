2018-08-22T09:45:02+03:00
Общество

Деревенский променад короля гламура: Сергей Зверев снял видео из детского сада, в который когда-то ходил

Картинки из глубинки разошлись по соцсетям
Ольга БУЕВА
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Деревенский променад короля гламура: Сергей Зверев снял видео из детского сада, в который когда-то ходил. Фото: соцсетиДеревенский променад короля гламура: Сергей Зверев снял видео из детского сада, в который когда-то ходил. Фото: соцсети
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Отпуск Сергея Зверева на Байкале продолжается. Певец с удовольствие делится с подписчиками в Инстаграме видео со своего отдыха. "КП" в Иркутске уже сообщала, что звезда часто посещает малую родину - в Култуке у Сергея живут мама, тети и даже первая любовь. Король гламура любит снимать на мобильный деревенскую жизнь, которая для многих друзей певца является экзотикой.

В этот раз он даже запечатлел деревенский туалет, огород, спокойное деревенское утро. Свои кадры певец в свойственной ему манере сопровождает шутливыми комментариями. Однако последние ролики, загруженные Зверевым, даже заставили всплакнуть некоторых впечатлительных пользователей.

Стилист побывал в детском саду в поселке Култуке, который он посещал в детстве. Звезда поделился и своими ранними детскими впечатлениями.

- Наконец-то побывал в своем детском садике, – отметил он. – Жаль, что там не было моей воспитательницы. Вспомнил детство, когда еще был жив папа Анатолий, когда я был счастлив….А вот в этой комнате я часто не мог уснуть, потому что свет мешал через шторы и еще гудели поезда.

- Господи, я плакала, смотря видео, – призналась одна из подписчиц.

Известно, что мать Зверева работала технологом на мясокомбинате, отец был автомехаником. Он рано ушёл из жизни – разбился на мотоцикле, когда Сергею было всего шесть лет.

Вспомнил детство: Сергей Зверев побывал в детском саду на Байкале, который посещал когда-то.Ольга БУЕВА

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