Поучительный полис для родителей

22 Авг. 05:55 2018-08-23T06:02:21+03:00

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Важная подсказка

Начало школьной жизни - целая эпоха в судьбе каждого человека. Вместе с первоклассником эту пору его взросления в полной мере проживает и вся его семья. Как правило, именно в это время на родителей ложится огромный груз ответственности и переживаний, а также новых трат из семейного бюджета. И дело не только в беспокойстве о том, чтобы ребенок был здоров, энергичен и хорошо успевал. Не меньше забот связано с тем, чтобы вслед за обязательным средним образованием последовал новый этап его становления, развития и учебы уже в высшей школе.

Самую убедительную подсказку, как гарантировать семье оптимальное решение всех этих проблем, дают услуги СК «Колымская», чей 25-летний опыт работы на рынке страхования стал основой престижа и финансовой стабильности компании. Полис страхования каждого ребенка - это простое, но абсолютно верное решение проблем с учебой и реальная помощь семье.

Учитесь по программе

Чтобы учеба вашего ребенка не стала обузой и не превратилась в череду испытаний, страховщики предлагают заложить в первую очередь финансовую основу будущего. Мало ли какие расходы потребуются на то, чтобы раскрыть таланты и способности, скрытые поначалу от родителей и педагогов? Вариант решения обеспечит оптимальный, просчитанный до мелочей полис страхования.

- Не стоит думать, что все лучшее доступно только финансово обеспеченным людям. В данном случае с выбором страховки доход родителей не имеет решающего значения, - утверждает вице-президент АО «СК «Колымская» Елена Свижак. - Даже когда речь идет о скромных доходах пожилых людей - бабушек и дедушек, мы подберем страховой полис, который поможет внукам получить дополнительные образовательные услуги, а также гарантирует их защищенность. Мы утверждаем, что дорогое недорого.

К примеру, программа «Дети» даст возможность подарить ребенку к школе, к выпускному, к совершеннолетию, к поступлению в вуз, к свадьбе или другому значимому событию солидную сумму. А программа «Дети+» одновременно с этим позволит застраховать своего ребенка от несчастного случая. Возможность накопить денежные средства и не беспокоиться о будущем вашего ребенка, даже если с вами случится несчастье, дает программа «Забота о детях+», ведь при временной потере страхователем возможности выплачивать страховые взносы эту ответственность по оплате возьмет на себя страховая компания «Колымская».

Важные нюансы

Впрочем, гибкие и удобные схемы платежей далеко не единственное достоинство «школьных» программ компании. Для тех, кто боится, что со временем его вложения обесценятся, существуют новые программы с ежегодной индексацией страховой суммы на величину официально установленной инфляции.

Наконец, нельзя забывать о том, что по долгосрочным договорам страхования для работающих родителей предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13% от уплаченных взносов за год. И это еще один хороший довод в пользу того, чтобы начать заботиться о благополучии своей семьи прямо сейчас.

Сегодняшние программы, которые предлагает своим клиентам страховая компания «Колымская», не только эксклюзивны, но и уникальны. Ведь немаловажно, что страховые программы не содержат повышающих коэффициентов по спорту, если ребенок активно тренируется и для него существует опасность спортивных травм.

Можно сколько угодно повторять расхожую фразу: «Дети - наше будущее». Но сейчас пришло время не говорить, а действовать. Защищая ребенка своевременно оформленной страховкой, оберегая его от опасностей и помогая успешно войти во взрослую жизнь, мы обеспечиваем благополучное будущее не только для своих детей, но и для себя.

Оформить страховку можно не только в наших офисах, но и на сайте (http://kolm.ru), а также пригласив агента к себе домой или на работу. Звоните - мы ответим на все ваши вопросы.

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г. Иркутск:

- ул. Карла Либкнехта, 245;

тел. (3952) 24-69-91.

г. Улан-Удэ:

- ул. Павлова, 11;

тел.: (3012) 230-213, 600-002.

г. Братск:

- ул. Подбельского, 20;

тел. (3953) 41-45-45.

г. Ангарск:

- 82-й квартал, 5;

тел. (3955) 52-99-24.

г. Шелехов:

- 2-й квартал, 19а, офис 107;

тел. (39550) 4-00-50.

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тел. (39543) 6-92-95.

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