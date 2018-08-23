Политический заказ на Эдуарда Дикунова

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-23T14:29:23+03:00

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Кандидат в депутаты Заксобрания Иркутской области, инициатор проекта «В поле зрения» Эдуард Дикунов подал в Верховный суд апелляцию на решение Иркутского областного суда, который не удовлетворил его иск к избирательной комиссии. Эдуард Дикунов оспаривает отказ избиркома в его регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца по одномандатному округу № 2, в который входит часть Октябрьского округа Иркутска.

Он также обратился в Центральную избирательную комиссию России с жалобой на действия сотрудников избирательной комиссии Иркутской области и Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии. В жалобе указывается на то, что был нарушен порядок проверки подписных листов, и этот факт установлен Иркутским областным судом. Так, вместо сотрудника МВД проверку проводила системный администратор, сотрудница областной избирательной комиссии Анна Завьялова, которая не имела права это делать.

Анна Завьялова проверяет подписи, предоставленные Эдуардом Дикуновым. Фото: Фонд общественного контроля «В поле зрения».

Этот факт в суде подтвердила инспектор отделения № 2 по вопросам миграции ГУ МВД России «Иркутское» Анна Елистратова. С ее слов, внесенных в протокол судебного заседания, запрос избирательной комиссии на проверку подписных листов был отписан для обработки ей. «Была такая ситуация, когда я выходила из кабинета, - заявила Анна Елистратова в суде. – Я не исключаю того, что в период моего отсутствия Завьялова А.Н. могла воспользоваться базой данных на компьютере. Я не исключаю того, что Завьялова могла вносить сведения в таблицу без моего ведома, используя базу данных».

Также установлено, что сотрудники избирательной комиссии трижды обращались в органы УФМС с запросами на получение информации об избирателях, поставивших подписи в поддержку выдвижения Эдуарда Дикунова. По мнению адвоката кандидата, таким образом целенаправленно шел поиск предлога для отказа в регистрации, что может свидетельствовать о политическом заказе.

- Избирательная комиссия должна проверять сведения в подписных листах для того, чтобы идентифицировать подписавшегося избирателя, подтвердить его личность, - отметил адвокат Сергей Бартель. – Однако в данном случае фактически была организована охота на кандидата, ведь то, как проходила проверка подписных листов, подтверждает, что была цель найти повод для отказа в регистрации.

В основу решения об отказе легли исправления и помарки, которые, однако, не мешали избиркому однозначно трактовать указанные в подписных листах сведения об избирателях. В судебном заседании было установлено, что недостоверными эксперт-почерковед признал всего две подписи из почти трех тысяч представленных. Это значит, что практически все собранные подписи легитимны и принадлежат реальным людям, поддержавшим выдвижение Эдуарда Дикунова.

Кроме того, инспектор миграционной службы, присутствовавший в зале суда, признал, что три базы, по которым проверялись данные о подписавшихся избирателях, не соответствуют друг другу, сведения об одном и том же человеке в них расходятся. Но когда проходила проверка и данные из подписных листов соответствовали информации из одной базы и расходились с информацией из другой, принималось решение о несоответствии данных из подписных листов базам. Притом что по методике проверки подписей все сомнения должны толковаться в пользу кандидата.

Представители избирательной комиссии Иркутской области, будучи ответчиками по иску Эдуарда Дикунова, на заседание в Иркутский областной суд не явились. Вероятно, чтобы избежать неудобных вопросов о своем сотруднике, который по поручению председателя ТИК № 2 проверял подписные листы, не имея на это полномочий.

Фрагмент решения Иркутского областного суда. Фото: Фонд общественного контроля «В поле зрения».

Сразу после отказа в регистрации, несмотря на право кандидата оспорить решение избиркома, по письму председателя ТИК № 2 Алены Барышниковой был заблокирован избирательный счет Эдуарда Дикунова. А в рекламные компании Иркутска от нее поступило указание освободить все рекламные поверхности с его изображением. Кроме того, от руководителей территориальных общественных самоуправлений Октябрьского округа Иркутска команде проекта «В поле зрения» поступила информация о том, что Алена Барышникова дала установку председателям ТОСов и ТСЖ докладывать в избирком обо всех фактах агитационной деятельности Эдуарда Дикунова. Это указание было дано на встрече с общественниками, состоявшейся в здании Комитета по управлению Октябрьским округом города Иркутска при участии начальника отдела по работе с населением. Из сообщения, размещенного на сайте теризбиркома, следует, что встреча проводилась с целью проинформировать активистов о выборах, рассказать, где и как можно проголосовать. Однако, по словам председателей ТОСов, Алена Барышникова использовала встречу для того, чтобы настроить общественников против Эдуарда Дикунова.

Фрагмент протокола судебного заседания. Фото: Фонд общественного контроля «В поле зрения».

Команда проекта «В поле зрения» полагает, что среди конкурентов Эдуарда Дикунова по избирательному округу № 2 есть заинтересованные лица, которым выгодно его устранить с предвыборной гонки. По предположениям команды проекта «В поле зрения» больше всего в этом заинтересован Александр Битаров. На всех дворовых встречах с избирателями, которые проводит Эдуард Дикунов, присутствует член ТИК № 2 с правом совещательного голоса Сергей Якубов, назначенный кандидатом в депутаты Заксобрания Александром Квасовым. Сам Квасов возглавляет благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив «Новый город».

Команда проекта «В поле зрения» предупреждает иркутян о том, что оппоненты Эдуарда Дикунова будут продолжать использовать нечестные технологии в борьбе за депутатский мандат. Возможен выход публикаций, порочащих честь и достоинство кандидата.

Как далеко можно зайти в политических играх, когда в ней участвуют известные люди.