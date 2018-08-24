Потоп в Иркутске: когда закончится дождь

СЕГОДНЯ 05:07 2018-08-24T05:56:41+03:00

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В Иркутске - настоящий потоп. Собственно, ливень начался еще вчера и синоптики заранее предупреждали, что это надолго. Но, когда тебе надо вовремя попасть на работу, машины нет, такси на всех не хватает просто физически, а до маршрутки или троллейбуса надо еще добраться - начинается настоящий аттракцион изворотливости. Причем в прямом смысле, физическом. Надо так извернуться, чтобы пройти по краю тротуара, форсировать реки воды вброд, чтобы добраться до спасительного офиса! Выйти из этого потопа сухим получается только у тех немногих счастливчиков, кто имеет резиновые сапоги. И естественный вопрос - доколе? В смысле, как надолго дождь?

- Наверное, расстрою всех горожан, но дождь, скорее всего, будет идти до самого вечера, - рассказывает корреспондентам «Комсомольской правде» в Иркутске начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Правда, не такой сильный. Точное время окончания осадков сказать пока сложно, все-таки облачность еще очень большая. Тучи уходят на север, но очень медленно. За ночь у нас выпало 55 мм. Осадков, это примерно 65% от месячной нормы.

А что говорят те, кто сейчас спасает от потоков воды наши дороги?

- Прогноз погоды мы знали, поэтому, к ливню, который начался еще вечером 23 августа, были готовы, - рассказывает «КП-Иркутск» руководитель «ИркутскАвтодора» Михаил Чайковский. – Всю ночь наши рабочие машины мониторили ливневые канализации, и при малейшем засорении дождевых решеток, куда убегает вода, чистили их и пробивали. Сейчас эта работа продолжается. По городу ездит восемь машин с бригадами по 3-4 человека. Главное, что вода уходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/665620" frameborder="0"></iframe> Ливень в Иркутске 24 августа затопил город.Евгения ДМИТРИЕВА

Конечно, горожане ворчат - медленно уходит. И называют друг другу адреса, где даже машине трудно проехать - спуск с Маратовской развязки, улица Костычева...Впрочем, пожалуй, все упоминать и не стоит - это общегородская беда. Радует одно - пройдет полчаса -час после такого ливня и потоп начнет уходить.

elenanes89 Непогода в Иркутске -2: вода идет по улицам

Напор стихии так велик, что машины в Иркутске преодолевают реки воды с большим трудом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зато пятничный дождь не испортит нам настроение на ближайших выходных. По прогнозам синоптиков, погода наладится уже в субботу. Выглянет солнце, а столбик термометра поднимется выше +20 градусов. В воскресенье еще теплее. Воздух прогреется до +26, и, главное, никаких осадков.