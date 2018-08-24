Ливень в Иркутске: без электричества остались несколько улиц
Ливень в Иркутске, мягко говоря, нарушил привычный ритм жизни. С утра горожане добирались на работу под проливным дождем, образовались пробки. Метеорологи уже сообщили, что в Иркутске выпало 65% месячной нормы осадков. Из-за разгула стихии без электричества остались несколько улиц.
- Последствия ливня устраняют 11 аварийно-восстановительных бригад, 20 единиц спецтехники - сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании. - Потребители не останутся без электроснабжения более чем на 24 часа. Все службы работают в усиленном режиме.
Ливень в Иркутске: без электричества на несколько часов остались несколько улиц. Видео: Андрей ГУСЕВСКИЙ.Ольга БУЕВА
По пследний информации, отключены две линии напряжением 6-10 киловольт - без электроэнергии остаются 530 человек.
До 13:00 электричество восстановят по адресам: переулок Космический, улица Альпийская, поселок Копай.
До 15:00 прогнозируется подключение электроэнергии в предместье Марата - частном секторе, расположенном по улицам Челябинской, в проезде Селитбенном, на улице Марии Цукановой.