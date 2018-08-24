СЕГОДНЯ 11:13 2018-08-24T11:22:20+03:00

Ливень в Иркутске: как город справляется со стихией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ливень в Иркутске продолжается, уже выпало 55 миллиметров осадков. Стихия добавила работы городским коммунальным службам. Всю ночь дорожники дежурили на городских улицах, прочищали "ливневки". Но совсем без неприятностей не обошлось - некоторые дома и микрорайоны подтопило. В мэрии рассказали, как специалисты справляются со стихией.

- Каких-то серьезных ЧП, связанных с непогодой, у нас не было, - отметила во время брифинга председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. - По последним данным метеорологов, выпало 55 миллиметров осадков. Городские службы отработали оперативно, и сейчас бригады продолжают мониторить обстановку в городе. Уровень рек в черте Иркутска, в частности Иркута и Ушаковки, находится в норме.

Елена Федорова подчеркнула, что на нескольких улицах отключили электричество. Света не было в жилых домах Октябрьского округа - на улицах Марата, Ширямова, Байкальской и других. В настоящее время специалисты ремонтируют сети, по предварительным прогнозам электроэнергия появится уже через несколько часов.

Подтопило и некоторые дома, в основном, в частном секторе.

- На 11.00 к нам поступило 27 заявок от жителей, - отметил начальник службы по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин. - По всем адресам выезжали наши специалисты, которые помогали владельцам домов откачивать воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/665652" frameborder="0"></iframe> Ливень в Иркутске: без электричества на несколько часов остались несколько улиц. Видео: Андрей ГУСЕВСКИЙ.Ольга БУЕВА

В городе организовали и так называемый пункт временного размещения горожан. На тот случай, если кто-то не сможет оставаться в своих подтопленных жилищах. Однако, как говорят, в мэрии пока желающих разместиться в этом пункте нет.

- Но мы продолжаем держать руку на пульсе, - подчеркнул Александр Тройнин. - При необходимости мы можем предоставить горожанам крышу на головой и горячее питание. Любые заявки оставляйте по телефону 112.

Директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский подчеркнул, что всю ночь дорожники чистили "ливневку". Но, увы, воды столько, что действительно некоторые улицы превратились в одну сплошную лужу. Традиционно пострадали те участки дороги, которые всегда были проблемными. Воду пришлось откачивать на улицах Кайской, Култукской, Красноярской, Ушаковской, Баррикад, Мира, на объездной Первомайского, возле железнодорожного вокзала и в других районах.

- Да ливневая канализация на многих улицах требует капитального ремонта, масштабные работы запланированы на 2019 год, - отметил Александр Тройнин. - Пока же бригады постоянно проверяют, чтобы канализация не забивалась листвой, ветками и другим мусором.

Рассказали и о ЧП, которое произошло в Ленинском округе - здесь затопило квартиру на последнем этаже. Жильцы рассказали, что откачали больше 100 литров воды.

- Мы, конечно, отреагировали за заявку, - отметили в администрации. - Однако вопросы своевременного ремонта вашего жилого дома нужно решать с управляющей компанией.

Также в мэрии отметили, что из-за дождь на проезжую часть упали три дерева, которые оперативно убрали.

- Число могло быть гораздо больше, если бы мы не вырубили большое количество старых насаждений, - подчеркнули в администрации.