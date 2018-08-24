Зимняя Универсиада-2019: кто будет участвовать в эстафете огня в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-24T14:14:35+03:00

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Иркутяне, помните, как перед стартом Олимпиады-2014 в Сочи мы встречали на улицах родного города олимпийский огонь? Некоторым тогда даже посчастливилось пробежать с факелом по центру столицы Приангарья. А уже через несколько месяцев Иркутск встретит эстафету огня зимней Универсиады - 2019, которая состоится в соседнем Красноярске. На днях стали известны имена всех факелоносцев, которые прошли отбор по итогам конкурса.

Кстати, попасть в список мог вовсе не любой желающий. Для этого кандидатам нужно было иметь в своем послужном списке успехи в образовании, науке, культуре или спорте. Например, одним из факелоносцев в Санкт-Петербурге стал лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, а в Екатеринбурге в эстафете примет участие олимпийский чемпион - биатлонист Антон Шипулин. В один ряд с этими звездами спорта встали 20 счастливчиков из Приангарья. Расскажем про самых известных. Итак, по улицам Иркутска факел пронесут серебряный призер командного чемпионата Европы 2013 года, победитель командного чемпионата Европы 2011 года, чемпион Универсиады Дмитрий Буряк и чемпионка России по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпиады в Пекине-2008 и Лондоне-2012, чемпионка Универсиады Ольга Курбан. Также в список вошел иркутский волонтер Григорий Гриценко, который работал на Играх в Сочи и на чемпионате мира по футболу - 2018, где встречал в аэропорту лучшего игрока мира Криштиану Роналду. полный список можно посмотреть на официальном сайте Универсиады 2019.

- Эстафета зимней Универсиады стартует 20 сентября - в Международный день студенческого спорта, но когда ее встретит Иркутск, пока неизвестно, - рассказывают в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – По нашим подсчетам очередь до нас дойдет примерно в ноябре.

Не забудьте, что у жителей столицы Восточной Сибири еще есть возможность стать волонтером Универсиады-2019.

Если вы жизнерадостный, энергичный, общительный и трудолюбивый и знаете английский язык, заполняйте анкету на официальном сайте зимней Универсиады. Регистрация открыта абсолютно для всех. Есть только одно условие: на момент начала турнира вам должно исполниться 18. Заявки рассмотрят сотрудники Иркутского волонтерского отделения и студенческого штаба. Если подойдете, пригласят на собеседование. Прием анкет будет проходить до декабря 2018 года.

СПРАВКА «КП»

XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В Играх примут участие более 300 тыс. молодых спортсменов из 50 стран. В рамках Универсиады спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.