От души в лужу! В Красноярске состоится самый веселый фестиваль уходящего лета

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-24T15:38:14+03:00

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В последних числах августа после завершения купального сезона любители водных забав смогут от души повеселиться на традиционном мероприятии с костюмированными соревнованиями по спуску на всевозможных плавательных средствах. Особой популярностью фестиваль пользуется у семейных команд.

По задумке организаторов участники соревнований, одетые в яркие карнавальные костюмы (это условие является обязательным), должны пройти подготовленную трассу, используя различные плавательные средства, и угодить в итоге в лужу. Варианты использования предметов в качестве плавательных средства ограничены только фантазией участников. Не допускается спуск только на горных лыжах или сноубордах.

Жюри, в состав которого войдут известные люди Красноярска, оценит наиболее эффектный спуск и погружение в воду, и выберет победителей среди участников. Призером можно стать в одной или сразу в нескольких номинациях, среди которых: «Лучший костюм», «Лучшее плавсредство» и «Самый эффектный спуск». Ну и конечно, зрители смогут проголосовать за полюбившуюся команду или отдельного участника в номинации «Приз зрительских симпатий».

«Горнолужник» - соревнование хоть и шуточное, но со всеми мерами предосторожности. Поэтому к каждому яркому костюму полагается и страховка. Тем более, что участников с каждым годом становится все больше и больше. Чтобы присоединиться к водным забавам в Красноярск приезжают гости из Читы, Братска, Бийска, Новосибирска, Лесосибирска, Абакана. В этом году посетить фестиваль, а может даже и поучаствовать в спуске собираются иностранные блогеры – участники проекта FOLLOW UP SIBERIA из девяти стран мира.