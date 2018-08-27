СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-26T12:06:48+03:00

Погода в Иркутске на 27 августа: днем будет +26, +28 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Новая рабочая неделя в Иркутске начнется с хорошей погоды. Ночью 27 августа столбик термометра опускался до +10, +12 градусов, а днем воздух прогреется до +26, +28 градусов. По прогнозам синоптиков, дождя не ожидается, хотя и будет облачно. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Прогноз по области не такой благоприятный. Так в отдельных небольшие кратковременные дожди, грозы, небо затянет тучами, а с утра ожидается туман.

- Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +9,+14 градусов, в пониженных формах рельефа +1,+6, днем +26,+31,местами +17,+22.