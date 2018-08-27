СЕГОДНЯ 05:57 2018-08-27T06:00:03+03:00

ДТП в Ново-Ленино в Иркутске: 20-летняя девушка погибла за рулем «Мерседеса» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ее автомобиль врезалась «Хонда Инспайр», после чего предполагаемый виновник скрылся

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В массовом ДТП на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске погибла 20-летняя девушка. Трагедия произошла вечером 26 августа. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, которым удалось составить предполагаемую картину случившегося.

- Водитель, управляя автомобилем «Хонда Инспайр» не выбрал безопасную скорость для движения и допустил наезд на попутно двигавшийся «Мерседес-Бенц», который был под управлением 20-летней девушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В дальнейшем произошло столкновение еще с тремя машинами марки «Тойота».

Травмы, которые получила 20-летняя автомобилистка, оказались смертельными. Вероятный виновник ДТП скрылся. Сейчас полицейские пытаются выйти на его след. Стражи порядка также призывают водителя «Хонды» самому явиться в отдел для дачи показаний. После проводимой сейчас проверки будет возбуждено уголовное дело.