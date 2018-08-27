Смертельная авария 26 августа на объездной Ново-Ленино: поиски виновника гибели девушки продолжаются

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-27T14:44:40+03:00

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До города Надежда Суворова не доехала всего несколько километров. Перед началом нового учебного года студентка из Нижнеудинска решила навестить родственников и отправилась в Иркутск на своем «Мерседесе». Уже въехав в черту города, на объездной дороге Ново-Ленино она, как и остальные водители, начала притормаживать перед загорающимся красным сигналом светофора. В этот момент сзади ее авто на скорости таранит «Хонда Инспайр». По инерции «Мерседес» врезается в две едущие впереди «Тойоты», те в свою очередь задевают еще один автомобиль. Неизвестно, с какой скоростью ехала «Хонда», но удар был такой силы, что «Мерседес» превратилось в груду металла. 20-летняя студентка погибла на месте.

- О гибели Нади мне сообщили первому, - рассказывает "КП-Иркутск" дядя девушки Алексей. – Очевидцы взяли ее телефон и набрали первый попавшийся номер… Она жила и училась в Нижнеудинске, но часто ездила в гости к родным по материнской линии. Кстати, сразу после аварии кто-то написал в соцсетях, что объявлен сбор на похороны Нади, и был указан номер телефона. Так вот, это полная ложь, просто кто-то решил нажиться на нашем горе. Никакая помощь нам пока не нужна.

Разбитый "Мерседес". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушитель на «Хонде» не пострадал. Вместе с пассажирами выбрался из искореженного салона своей машины и… сбежал с места ДТП, даже не попытавшись оказать пострадавшей первую помощь. Скорую вызвали очевидцы происшествия. Они же выложили в Сеть несколько страшных кадров с места аварии и сообщили подробности побега водителя «Хонды»: якобы он был пьян. Виновник трагедии добрался до местной заправки, вызвал такси и уехал в неизвестном направлении.

- Эта информация проверяется, - рассказывают в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Известно, что в салоне «Хонды» находилось несколько человек. Все сбежали, но нас в первую очередь интересует именно водитель. Устанавливается его личность.

Пока родные погибшей Надежды готовятся к перевозке тела в Нижнеудинск, поиски водителя «Хонды» продолжаются. На момент подписания номера в печать виновник ДТП не найден. Если вы стали очевидцем аварии или знаете, куда он мог скрыться, обратитесь в ближайший отдел полиции. В любом случае на правонарушителя будет возбуждено уголовное дело.