2018-08-25T10:21:39+03:00
Общество

Алкоголь запрещено продавать в День Знаний в Иркутске

Запрет коснется и других городов области
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В День Знаний жители Приангарья не смогут купить спиртное. Это связано с запретом, который предусмотрен областным законом. Напомним, пиво, вино, водку и другое горячительное нельзя купить в дни праздников.

Розничная продажа запрещена 1 сентября с 8 до 23 часов. Запрет не коснется предприятий общественного питания - кафе, баров и ресторанов.

За незаконную продажу штраф: на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

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