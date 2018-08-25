Алкоголь запрещено продавать в День Знаний в Иркутске
Запрет коснется и других городов области
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В День Знаний жители Приангарья не смогут купить спиртное. Это связано с запретом, который предусмотрен областным законом. Напомним, пиво, вино, водку и другое горячительное нельзя купить в дни праздников.
Розничная продажа запрещена 1 сентября с 8 до 23 часов. Запрет не коснется предприятий общественного питания - кафе, баров и ресторанов.
За незаконную продажу штраф: на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.