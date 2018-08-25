2018-08-25T10:15:57+03:00
Общество

В Усть-Илимске сотрудники ГАИ и активисты провели для жителей экзамен по ПДД

Горожанам предлагали сдать экзамен
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В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции вместе с активистами провели для жителей города акцию «Экзамен по ПДД». Основная задача мероприятия – напомнить пешим участникам дорожного движения правила безопасного пересечения дороги.

На улицах города волонтеры из общественного объединения «Молодая Гвардия» и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения предлагали горожанам решить несколько тематических задач.

Почти все опрошенные без труда справились с вопросами о том, где и как правильно переходить проезжую часть. Однако многие участники акции путались с определением границ пешеходного перехода. При возникновении трудностей сотрудники ГАИ на месте консультировали граждан.

Особое внимание организаторы уделяли юным усть-илимцам. За час молодогвардейцы протестировали более 50 человек. Как отметили экзаменаторы, жители с удовольствием отвечали на вопросы и благодарили за повод освежить в памяти знание важных правил.

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