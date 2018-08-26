2018-08-25T17:28:31+03:00
Общество

Погода на 26 августа в Иркутске: днем до +27

Дождя в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Погода на 26 августа в Иркутске: днем до +27Погода на 26 августа в Иркутске: днем до +27Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Лето подходит к концу, и иркутянам так хочется, побольше солнечных теплых дней. Спешим обрадовать, в последние выходные лета погода нас вновь порадует. В ночь на воскресенье, 26 августа, столбик термометра в Иркутске показывал +10, днем синоптики обещают в нашем городе температуру до +25, +27 градусов. Утром возможен туман, днем никаких осадков не ожидается, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина, днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура днем +24,+29°, при облачной погоде +16,+21°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень в Иркутске 24 августа: без электричества остались несколько улиц.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола
Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Мойте руки 20 секунд и запивайте огурцы молоком
В издательстве «Индивидуум» вышла книга «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель», в которой ее автор, ведущая популярного блога «Намочи манту», Дарья Саркисян разоблачает множество советских мифов о том, как быт вредит нашему здоровью. Об этом она
Новости 24
Свидетельница по делу об убийстве сбила следователя и сама стала обвиняемой в Бурятии
Новый главный режиссер назначен в иркутском драмтеатре
Светофоры установят на перекрестке улиц Степана Разина и Российской в Иркутске
Кавказскую овчарку, которая бросалась на людей, застрелили полицейские в Иркутской области
Госпожнадзор проверил все школы и детсады Иркутской области к 1 сентября
Такси врезалось в бетонное ограждение в Усть-Илимске, пострадала 16-летняя девушка
Рецидивист под видом проверяющего «самогонщиков» ограбил пенсионерку в Братске
За неуплату алиментов в Бурятии осудили нерадивую мать
Алкоголь запретят продавать 1 сентября в Иркутской области
Пять тысяч человек прошли обследование на компьютерном томографе в Шелеховской районной больнице
Вечер бокса в Германии: иркутянин Игорь Михалкин вновь выйдет на ринг в сентябре
481 агрария подали заявки в минсельхоз Иркутской области на получение компенсации части затрат на ГСМ
Августовская конференция педагогов: определены стратегические ориентиры развития системы образования Иркутской области до 2024 года
Массовое ДТП в Иркутске: 11 машин столкнулись на Кайской горе
Обманутые дольщики «Порт-Артура» получат ключи от квартир в сентябре этого года
Сборщица грибов, которая три дня блуждала в тайге под Усть-Кутом, сама нашла тропу
В Торгово-промышленной палате Восточной Сибири прошла бизнес-приемная с Павлом Герасимовым
Виновник ДТП из Тайшета заплатил 1,5 млн рублей детям погибшего пассажира
Пропавшую в Ангарске школьницу нашли