Погода на 26 августа в Иркутске: днем до +27

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-25T17:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето подходит к концу, и иркутянам так хочется, побольше солнечных теплых дней. Спешим обрадовать, в последние выходные лета погода нас вновь порадует. В ночь на воскресенье, 26 августа, столбик термометра в Иркутске показывал +10, днем синоптики обещают в нашем городе температуру до +25, +27 градусов. Утром возможен туман, днем никаких осадков не ожидается, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина, днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура днем +24,+29°, при облачной погоде +16,+21°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень в Иркутске 24 августа: без электричества остались несколько улиц.