2018-08-28T06:04:28+03:00
Политика

Малыши из Лугового пойдут в новый современный детский сад

В Иркутском районе возводят дошкольное учреждение на 140 мест
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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За 5 месяцев здесь построят современное здание, отвечающее всем нормам и требованиям.За 5 месяцев здесь построят современное здание, отвечающее всем нормам и требованиям.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Котлован вырыт, сваи вбиты, а теперь и залит первый бетон будущего детского сада! В новом жилом районе Юго-Западный Иркутского района возводится дошкольное учреждение, и уже в следующем году оно откроет свои двери для ребятишек Марковского муниципального образования. Накануне на стройплощадке побывали исполняющий обязанности мэра Иркутского района Игорь Жук, начальник Управления образования администрации района Роман Зарипов и руководитель компании-застройщика Виктор Ильичев.

- Это радостное, но рядовое событие, потому что новые детские сады в Иркутском районе появляются не первый год, - говорит Игорь Жук. – Мэру Иркутского района Леониду Фролову при поддержке областных властей удалось добиться вхождения наших проектов в федеральные программы «Жилище» и «Большая перемена» и строить такие объекты. Сейчас потребность района такова: 10 детсадов и 11 школ. Задача перед муниципалитетом стоит непростая, но мы должны с ней справиться в ближайшие годы.

Новый детский сад рассчитан на 140 мест и расположится за поликлиникой - фактически это территория между микрорайоном Луговое и районом Юго-Западный. Сейчас здесь активно строятся новые дома. Уже возвели более 200 тыс. м2 жилья, а будет еще в два раза больше. Чтобы наглядно представить себе масштаб, то можно обратиться к другим цифрам: в Луговом проживают 10 тыс. человек, а новоселами Юго-Западного станут в скором времени еще 13 тыс. Поэтому детский сад здесь очень нужен. В эти микрорайоны благодаря доступности жилья переезжает много молодых семей.

- В 2015 году мы построили один детский сад в Луговом, но сегодня этого недостаточно, - поясняет Виктор Ильичев. – Наша компания понимает, что нужно прежде всего создавать социальную инфраструктуру. Новый детсад будет представлять из себя современное трехэтажное здание с просторными спальнями, коридорами, с разграничением зон для малышей и для старших дошкольников.

Вентилируемый фасад, только экологически чистые материалы, снаружи отделка из керамической плитки - вот далеко не единственное, что применят при строительстве детсада. В декабре этого года объект должны ввести в эксплуатацию. Стоимость всех работ составит 160 млн рублей, и это финансирование из федерального и областного бюджетов. В новом дошкольном учреждении ребятишки смогут находиться до 12 часов в день, что очень удобно для родителей, которые работают допоздна.

Планы у районной администрации грандиозные. Вслед за детским садом в Луговом появится школа на 1275 мест - современная, большая, такая же, как возвели в этом году в поселке Молодежном.

- Марковское муниципальное образование - самое большое в районе по количеству жителей, - заключает начальник Управления образования Роман Зарипов. - Поэтому потребность в новых объектах есть. Ждем и новую школу, потому как сейчас ученики из Лугового ездят в поселок Маркова. Это 350 человек, которых мы ежедневно привозим и отвозим на школьном автобусе.

Сегодня Иркутский район динамично застраивается, жителей становится все больше. Например, 5 лет назад здесь проживало 80 тыс. человек, а сейчас - уже 126 тыс. Каждый год сюда переезжают до 7 тыс. человек. Поэтому по поручению мэра Иркутского района Леонида Фролова большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В этом году планируется начать строить детский сад в Усть-Куде на 145 мест, школы в селе Хомутово и деревне Грановщине на 725 мест. Кроме того, на экспертизе сейчас находится проектно-сметная документация на строительство детсада на 110 мест в деревне Новолисихе и школы - детского сада, которую смогут посещать 220 школьников и 60 дошкольников, в поселке Изумрудном. После получения заключения экспертизы администрация Иркутского района сформирует заявку в областное правительство на софинансирование строительства объектов. В ближайший месяц на экспертизу отправят еще проекты детсада и школы в поселке Дзержинске, школы - детского сада в деревнях Горяшина и Сосновый Бор, школы в Новолисихе. А 1 сентября, напомним, за парты сядут ученики в двух новых образовательных учреждениях – в поселках Молодежный и Горячий Ключ.

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