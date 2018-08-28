Эдуард Дикунов внес в правительство Иркутской области предложение о разработке госпрограммы по развитию Иркутска

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-28T11:05:01+03:00

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Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дикунов собрал более 10 тысяч предложений от иркутян, на основе которых сформировано итоговое предложение о разработке государственной программы по развитию Иркутска как административного центра Приангарья.

Сегодня депутат направил предложение в правительство Иркутской области, которое должно стать разработчиком и исполнителем программы.

Задачей программы будет развитие Иркутска в соответствии с его статусом областного центра. Это предполагает, в частности, модернизацию и строительство дорожной, коммунальной, спортивной инфраструктуры, благоустройство городских пространств, развитие общественного транспорта.

- Инфраструктура Иркутска испытывает колоссальную нагрузку, ведь каждый день сюда приезжает огромное число жителей со всей области - на работу, лечение, учебу, спортивные турниры, отдых, - говорит Эдуард Дикунов. - Поток гостей растет, и это накладывает определенные обязательства на Иркутск. Город должен сохранять лицо. Необходимо обеспечивать удобное и безопасное передвижение как приезжих, так и местного населения, модернизировать инженерные сети, строить жилье, содержать город в чистоте и порядке, улучшать его внешний облик, повышать уровень проведения деловых, культурных и спортивных мероприятий.

Более 10 тысяч предложений по изменению городской среды, которые поступили Эдуарду Дикунову от иркутян, - это подтверждение того, что у горожан есть запрос на качественное изменение городской среды. Например, многие жители Иркутска предлагают реконструировать Верхнюю Набережную, использовать территорию бывшего Лисихинского кирпичного завода для строительства школы и детского сада, обеспечить дворы детскими и спортивными площадками, а также сделать в городе специальные площадки для выгула собак.

Одним из источников финансирования программы станет субсидия, которая ежегодно выделяется Иркутску из областного бюджета на выполнение функций административного центра. Со следующего года размер субсидии увеличится в пять раз - до одного миллиарда рублей. Инициатором принятия соответствующего закона стал Эдуард Дикунов. В июне этого года коллеги по Заксобранию поддержали его инициативу о «народном миллиарде».

Однако одной субсидией все вопросы изменения городской среды не решить, и наличие отдельной госпрограммы по развитию Иркутска позволит привлекать средства из разных источников на выполнение инфраструктурных задач.

Ответственным за реализацию госпрограммы должно быть министерство экономического развития, поскольку речь идет не просто о распределении финансов на нужды города, а об инвестициях на перспективу для развития всей Иркутской области.

Содействовать реализации этой программы будет фонд общественного контроля «В поле зрения», учрежденный по инициативе Эдуарда Дикунова.