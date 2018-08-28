«Мой зеленый город»: «Комсомолка» вместе с горожанами высадила именные деревья в центре Иркутска

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-28T13:37:58+03:00

За одну акцию на улицах Карла Маркса и Сухэ-Батора высадили более 140 саженцев,а на острове Конном 300 кустов [фото, видео]

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Вместо клавиатуры - штыковые и совковые лопаты, а вместо блокнотов - мешки с удобрениями и перчатки. Журналисты «Комсомольской правды» откликнулись на акцию по высадке деревьев на улицах Иркутска «Мой зеленый город».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/666127" frameborder="0"></iframe> Журналисты "Комсомолки" высаживают деревья в центре Иркутска.Александр МЕДВЕДЕВ, Ростислав ПОГОДАЕВ

- Дайте-ка я сама выкопаю яму под наш ясень, - откладывая фотоаппарат в сторону, чуть ли не силой отбирает у меня лопату фотокорреспондент «КП» - Иркутск» Юлия Пыхалова. – Недавно дачу продала, а покопаться в земле жуть как хочется, очень уж соскучилась по этому делу.

Парни работают, девушки отдыхают.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наш боевой настрой объясняется просто: аллея на улице Карла Маркса - напротив главного корпуса Иркутского госуниверситета, что ведет к памятнику Александру III, - место, где любим гулять сами, куда сейчас приводим своих детей и где наверняка будут бегать наши внуки. Озеленять город вышли вместе с огромной колонной из иркутских политиков, журналистов, блогеров, шоуменов, военных, полицейских, спортсменов, студентов и кадетов. Возглавил зеленый десант мэр города Дмитрий Бердников. Участие в акции приняло более 500 сибиряков.

Теперь и у журналистов "Комсомолки" есть свои именные деревья.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Похоже, вы немного перестарались, такая глубокая яма для саженца не нужна, - подсказывает волонтер Анна, которая контролирует, все ли мы делаем правильно.

Что сказать, сын уже рожден, а вот до дома и дерева руки пока не доходили. Вновь беру лопату и делаю лунку меньше. Девчонки-комсомолки ставят в нее молодого ясеня. В несколько рук начинаем присыпать его землей, добавляя строго две горсти удобрения. Вот, оказывается, где проявляется настоящая командная работа. В конце остается сделать вокруг деревца кольцо из земли, привязать ствол, чтобы ветер не наклонил, и, конечно тщательно полить. А дальше - расти наш ясень высокий!

Саженец нужно обязательно прикормить удобрениями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ну, комсомольцы, молодцы, хороший вклад, сразу три дерева посадили, - хвалит проходящий мимо Дмитрий Бердников.

Сам глава города отправился на остров Конный, где его ждут свои саженцы.

- Идея этой акции возникла очень просто, - говорит Дмитрий Бердников. – Омолаживающее озеленение – это обязательная атрибутика городского благоустройства. У нас много старых и уже болеющих тополей, которые нередко падают и представляют угрозу для горожан. Но главное - нам удалось вовлечь в нашу акцию горожан. Здорово, что иркутяне поддержали нас и высадили по 2 - 3 дерева. Но на этом мы не останавливаемся. Когда озеленим центральные улицы, то перейдем в районы. Зеленое лицо Иркутска должно омолодиться и посвежеть. И еще: сейчас вы посадили свое именное деревце, пройдут годы, оно вырастет, а вы будете проходить мимо него и рассказывать.

Дмитрий Бердников: "Отличный вклад в озеленение города, комсомольцы"!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего за одну акцию на улице Карла Маркса и Сухэ-Батора высадили более 140 саженцев, среди которых серебристые тополя, ясени, крупнолистные вязы, липы и ели. На острове Конном же занялись ландшафтным дизайном – здесь появилось 300 кустов яблони, груши, черемухи Маака.

- Осенью озеленение продолжится в парках и скверах, которые мы благоустроили в этом году, - рассказывает председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. – В том числе в Иерусалимском парке, на улицах Шпачека, Игошина, то есть в тех местах, которые выиграли в конкурсе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В конце подвязываем наше дерево.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна фишка акции в том, что через год, специалисты «Горзеленхоза», которые все это время будут ухаживать за нашими деревьями, подведут неофициальный итог. Организации, чьи саженцы приживутся лучше всего, станут победителями и признаются лучшими агрономами – любителями Иркутска.

А вот и саженец мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Да мы и сами не собираемся забывать посаженные нами деревья, - говорит главный редактор «Комсомольской правды» в Иркутске Наталья Лыткина. – Обязательно будем приходить сюда и приглядывать за ними. Это ведь память на свою жизнь!