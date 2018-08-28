2018-08-28T14:00:41+03:00
Общество

Погода на 1 сентября в Иркутске: в городе похолодает и пойдет дождь

Несмотря на то, что погода на 1 сентября в Иркутске не порадует нас, бабьему лету все же быть [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 1 сентября в Иркутске: в городе похолодает и пойдет дождьПогода на 1 сентября в Иркутске: в городе похолодает и пойдет дождьФото: Алексей ФОКИН
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Как бы ни хотелось нам продлить уходящее лето, но осень в Иркутск придет строго по расписанию. Погода на 1 сентября в Иркутске нас не порадует. В День знаний, собирая своего первоклассника в школу, не забудьте поверх выглаженного пиджака надеть куртку. Скорее всего линейку придется проводить под зонтиками. Синоптики обещают, что как раз в День знаний в Иркутске заметно похолодает.

- Порадовать нечем, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела метеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – 1 сентября к нам придет активный холодный фронт: дождь, усиление ветра до 11 - 16 м/с и понижение температуры до +16…+18 градусов. Вероятно, этот день станет самым холодным на неделе.

Причем ухудшаться погода начнет уже в среду. Если во вторник у нас было +28…+29, то уже завтра, 29 августа ждем небольшие дожди. Столбик термометра не поднимется выше +21…+25. Однако говорить о том, что осень полностью вступила в свои права, еще, конечно, рано. Второго сентября немного потеплеет, а третьего и вовсе распогодится.

А ждать ли бабьего лета, спросят иркутяне. Ведь мы уже привыкли к тому, что в сентябре у нас начинается бархатный сезон, пусть и короткий по времени.

- Год на год не приходится, - говорит Юлия Янькова. – Бывает, что солнечная погода действительно устанавливается на десять дней даже в середине сентября, а иногда всего на три. Как будет в этот раз, сказать пока сложно. С 3 сентября дневная температура будет выше +20, а вот ночи станут холоднее. В первой декаде от +3 до +12 градусов, а во второй и вовсе 0…- 5.

Как бы там ни было, до осенней слякоти и листопада еще далеко. Мы еще успеем насладиться летними деньками и, быть может, даже позагорать. Однако зонты, плащи, пальто и куртки лучше держать наготове.

Юлия Янькова: 1 сентября погода иркутян не порадует

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