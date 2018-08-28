Сергей Левченко: Смотреть на пять лет вперед

СЕГОДНЯ 07:22 2018-08-28T07:32:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки в Шелеховский район посмотрел, как идет строительство дома культуры в Большом Луге и ремонт одной из шелеховских школ, ознакомился с работой системы здравоохранения, провел встречу с жителями.

Возрождение очага культуры

Более 15 лет назад в поселке Большой Луг Шелеховского района сгорел клуб. И как бы анекдотично это ни звучало, но с тех пор культура ютилась в бывшей бане. Строительство нового здания началось в 2017 году. Современный Дом культуры должен открыться в конце 2019-го.

Стоимость объекта - 97,5 млн рублей, из них 92,6 млн выделено из областного бюджета. В настоящее время здание возведено, установлены окна, в помещениях идут отделочные работы. В ближайшее время начнется монтаж оборудования модульной котельной. В ДК предусмотрены просторный зрительный зал, библиотека, помещения для секций и кружков. Дом культуры будет оснащен всей необходимой мебелью, оргтехникой и музыкальным оборудованием, для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы.

- Открытие данного учреждения для жителей поселка станет большим событием, - подчеркнул Сергей Левченко. - Уверен, что в Доме культуры будет чем заняться и детям, и взрослым. Правительство региона сейчас уделяет большое внимание строительству подобных объектов. Для сельского населения они имеют особое значение, люди получают возможность заниматься творчеством в комфортных, современных условиях.

В этом году в Шелеховском районе начнется реконструкция еще одного Дома культуры - в поселке Баклаши. В 2002-м здесь сгорела часть здания, в которой располагался зрительный зал. Работы планируют завершить также к концу 2019 года.

В целом в 2018-м на строительство и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры Иркутской области запланировано 523 млн рублей, включая средства федерального, регионального и местного бюджетов.

В конце июня открылся Дом культуры в поселке Залари, продолжается строительство объектов в Аларском, Усольском, Куйтунском, Катангском и Заларинском районах. В этом году началось возведение еще четырех новых ДК: в селах Майск Осинского района, Тараса Боханского района, Преображенка Катангского района, поселке Усть-Куда Иркутского района. В Саянске строится детская школа искусств на 900 мест, а в поселке Усть-Уда - Библиотека имени Валентина Распутина. Для Иркутской области, где долгие годы не появлялось новых муниципальных ДК, это рекордные объемы.

- Действительно, сейчас на территории области строятся десятки социальных объектов, - подчеркнул Сергей Левченко. - Думаю, через пару-тройку лет мы постараемся, чтобы в каждом сельском муниципальном образовании с населением, как в Большом Луге, был Дом культуры. Но нужны и объекты спорта. Сегодня мы тоже строим их уверенными темпами.

Районную больницу оснастили новым оборудованием

Во время поездки губернатор также посмотрел, какие изменения за последнее время произошли в Шелеховской районной больнице. Напомним, что глава региона ранее посещал это учреждение и давал поручения.

- Я был в этой больнице полтора года назад, - уточнил Сергей Левченко. - Тогда здесь остро стоял вопрос по рентген-кабинету и томографу. Сейчас эта проблема решена. Кроме того, после капитального ремонта открылся и работает педиатрический стационар, больница оснащается современным высокотехнологичным оборудованием. Я вижу, что здесь делается все, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь в достойных и комфортных условиях.

На установку и монтаж компьютерного томографа из областного бюджета было выделено 25 млн рублей, еще 1,4 млн на эти цели направила Шелеховская районная больница. Обследования проводятся с ноября прошлого года, бесплатно. За это время их прошло более пяти тысяч пациентов. Кроме того, свыше 1500 исследований проведено на цифровом рентгеновском аппарате, который запустили в работу в июне 2018 года.

Шелеховская больница модернизируется.Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

Его стоимость составила около 20 млн рублей. Это средства фонда обязательного медицинского страхования и больницы.

Напомним также, что в Шелеховской ЦРБ проводился частичный капитальный ремонт. После него во взрослой и детской поликлиниках реализован проект «Открытая регистратура». Перенос картотеки в отдельное помещение позволил уменьшить очереди, сократить время записи на прием к врачам, сделать комфортным пребывание пациентов в поликлинике.

Сергей Левченко оценил и качество ремонта педиатрического стационара, на который из областного бюджета выделено 32,5 млн рублей. Обновленное здание открыли в декабре 2017 года, и с того времени здесь пролечилось около 600 детей. В дальнейших планах - реконструкция бывшего инфекционного стационара. В его помещениях предполагается открыть женскую консультацию.

- Если говорить о медицине, то за три года мы в этом направлении преуспели как никогда, - отметил губернатор. - Изменения происходят в каждом городе, в каждом районе. Мы завершаем объекты здравоохранения, которые были заморожены на долгие годы, открываем новые больницы и поликлиники.

Объем капремонта учреждений образования увеличен в три раза

Также в рамках рабочего визита Сергей Левченко ознакомился с процессом капремонта шелеховской школы № 6. Здесь идут работы по реконструкции крыши, полов и другие. Из регионального бюджета на эти цели выделено 21,4 млн рублей, еще 1,1 млн - средства муниципальной казны.

В 2019 году школе исполнится 50 лет, и это первый глобальный ремонт в ее истории. По контракту работы должны завершить до конца сентября. В связи с этим новый учебный год более чем для 600 учеников школы начнется в соседних образовательных учреждениях. Первоклашек, а их 90 человек, пока примет шелеховская гимназия. Родители школьников о временных неудобствах были оповещены заранее.

- Капитальный ремонт растянут на несколько периодов. Строители и директор обещают, что вторую четверть дети будут учиться уже здесь. Оставшиеся работы выполнят летом следующего года, - сказал губернатор и напомнил, что объемы капитального ремонта учреждений образования в Иркутской области увеличены в три раза.

В городе Шелехове Сергей Левченко провел и встречу с жителями. Глава региона рассказал о переходе на пятилетнее планирование социально-экономического развития Иркутской области.

Школе N6 скоро исполнится 50 лет, и это первый глобальный ремонт в ее истории.Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ

- Если корабль не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным, - процитировал философа Сенеку губернатор.

Сергей Левченко подчеркнул, что Госплан должен стать ступенькой, с которой бы регион мог смотреть на пять лет вперед.

- В кратчайшее время, до ноября 2018 года, нам необходимо создать планы развития всех территорий Иркутской области, - напомнил глава Приангарья.

Материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018 г.