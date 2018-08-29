СЕГОДНЯ 02:10 2018-08-28T19:05:15+03:00

Погода на 29 августа в Иркутске: днем небольшой дождь и до +22 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Лето в Иркутске подходит к концу. И как обещали синоптики теплая погода, установившаяся в нашем городе еще в минувшие выходные, начинает портиться. На смену солнцу, в среду, 29 августа придут хмурые облака и осадки. Небольшой дождь ожидается утром и днем. Ветер подует северо-западный 6-11 м/с. Столбик термометра покажет +20, +22.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура днем +18,+23°, при уменьшении облачности до +28°.

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