Попал в список Форбс: иркутянин занял 45-ую строчку рейтинга богатейших бизнесменов России

СЕГОДНЯ 07:09 2018-08-29T07:13:27+03:00

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Журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. В рейтинге и наш земляк - Николай Буйнов, который занял в нем 45-ое место. Он является председателем Совета директоров Иркутской нефтяной компании. Эксперты оценивают состояние предпринимателя в два миллиарда 100 миллионов долларов. К слову, цифра ровняется годовому бюджету Иркутской области.

Кстати, сибиряк не в первый раз попадает в число самых успешных и богатых предпринимателей. В прошлом году он также занимал 45-ую позицию рейтинга.

Forbes приводит и биографию нашего успешного земляка: в 1990-ом году он закончил

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В этом же году организовал собственный бизнес - лесоперерабатывающее предприятие, а в 1995 году вместе с отцом создал Бодайбинскую энергетическую компанию, которая поставляла горюче-смазочные материалы золотодобытчикам на севере Иркутской области, а впоследствии наладила поставки для крупнейшего предприятия в Якутии, золотодобытчиков Красноярского и Хабаровского краев.