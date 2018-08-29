2018-08-29T07:46:38+03:00
Общество

Смена управляющей компании: деньги, собранные жителями одного из домов Иркутска на ремонт кровли, пропали

Полицейские начали проверку по факту исчезновения 350 тысяч рублей
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Иркутянин Игорь Антонов добивается обещанного ремонта крыши в доме по улице Свердлова в ИркутскеИркутянин Игорь Антонов добивается обещанного ремонта крыши в доме по улице Свердлова в Иркутске
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Почти неделя прошла после потопа в Иркутске, а жильцы четырехэтажки по улице Свердлова, 1 до сих пор не могут оправиться от удара стихии. Даже небольшой дождик для них – настоящее испытание. Проблема в том, что вот уже как четыре года они живут едва ли не без крыши над головой.

- На четвертом этаже расположена квартира моих родителей, - рассказывает Игорь Антонов. – Года два назад приехал к ним в гости и увидел подтеки на потолке. Залез на чердак посмотреть, в чем причина, а там кровля в решето превратилась.

После дождей в Иркутске затапливает квартиры на верхних этажах в доме по улице Свердлова

После дождей в Иркутске затапливает квартиры на верхних этажах в доме по улице Свердлова

Разговоры о ремонте среди жильцов ходили давно - еще года за два до того, как квартиры верхнего этажа начало подтапливать. На общем собрании решили подкопить денег и наладить крышу, а заодно и бойлерную.

- Я тогда пошел в управляющую компанию добиваться ремонта, но директор отказал, - продолжает Антонов. – Ответил, мол, дом переходит на баланс другой управляющей компании, вот пусть она и разбирается. Директор мне еще показал цифру: на счету дома в строке «текущий ремонт» было 350 тысяч рублей.

Новая управляющая компания приняла сталинку, Антонов сразу же к ним. Но его отфутболили: мол, директора обслуживающих организаций посовещались и решили, что ремонтом крыши займется предыдущая компания. А там уже и подрядчика нашли, и смету составили. Словом, работа закипела…

- Мне тогда сказали, что стройматериалы подорожали, поэтому денег не хватает, - вспоминает Игорь Антонов. – Решили, что через Москву можно достать товар подешевле, надо только запрос отправить… Ремонта жильцы дома так и не дождались. Осенью 2017-го я звоню подрядчику и спрашиваю, когда за работу возьмется, а он меня огорошил, что никогда: мол, он сразу директору прежней управляющей компании сказал, что за крышу не возьмется, пока не будет оплачена работа на предыдущем объекте… В итоге УК рассчиталась с подрядчиком, но нашими деньгами! Поэтому-то на ремонт нашей крыши денег и не хватило.

Словом, ремонт заглох, а деньги исчезли. Вероятно, над этой загадкой придется поломать голову полицейским.

- Сейчас проводится проверка по фактам, изложенным в поступившем заявлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По результатам проверки, будет решаться вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

Тем временем масштаб проблемы разросся: квартиры не просто подтапливает, а заливает. Отсюда грибок, плесень, обои отходят, с потолка сыпется штукатурка. Но самое тревожное, по мнению жильцов, что очередной дождь может обернуться пожаром, ведь проводка в доме старая, а перекрытия деревянные. Правда, если и удастся в ближайшем будущем вернуть те 350 тысяч рублей, то на ремонт их опять не хватит. По оценкам экспертов, сейчас он обойдется уже в полмиллиона рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Денис ДНЕПРОВСКИЙ, генеральный директор ОАО «Восточное управление ЖКС»: Будем подавать в суд

- Мы неоднократно выходили на руководство предыдущей управляющей компании с предложением вернуть деньги или провести необходимый комплекс ремонтных работ согласно сметному расчету. Один раз они ответили, что все-таки планируют выполнить обязательства по ремонту крыши. Для этого им необходим доступ на чердак для составления документации. Однако на назначенную встречу представители той управляющей компании не явились. Это был апрель 2017 года. Далее ее директор писал жильцам расписку с обещанием сделать ремонт до конца 2017-го, но опять не выполнил взятых на себя обязательств. Мы устали терпеть и в итоге обратились в прокуратуру и полицию. Сейчас, насколько мне известно, изучается бухгалтерская отчетность управляющей компании. Кроме того, мы наняли юристов для взыскания с нее в судебном порядке всех денег и процентов за пользование ими.

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