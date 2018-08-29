Как Иркутская область готовится к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-29T10:48:50+03:00

В «Иркутскэнергосбыте» рассказали о способах сэкономить на «коммуналке» и о том, как оставаться уверенным, что зимой в квартире будет тепло

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До нового отопительного сезона в Иркутской области осталось всего три недели. Важно, чтобы к середине сентября каждый дом имел так называемый акт готовности, подтверждающий, что система теплопотребления не даст сбой в разгар сибирских холодов и зима пройдет спокойно как для самих жильцов многоэтажек, так и для коммунальных служб.

Поэтому пословица «Готовь сани летом» в этом вопросе актуальна как никогда. Управляющие организации заранее готовят все инженерные коммуникации к 9 месяцам напряженной работы и активно предъявляют их на проверку ресурсоснабжающим организациям до 1 сентября.

Осенью, с началом отопительного периода, для жителей Иркутска изменятся цифры в платежках. Напомним, на новую систему оплаты за отопление многие сибиряки перешли в сентябре 2017 года. Схема предполагает, что за тепло рассчитываются только в те месяцы, когда работают батареи, - то есть только в отопительный период. Летом же в графе «Отопление» появляется прочерк. Для большинства этот вопрос является основным: сколько в итоге будем платить за «коммуналку».

Однако все взаимосвязано. Начальник иркутского городского отделения «Иркутской Энергосбытовой компании» Сергей Якимов рассказал, почему так важна ответственность управляющих организаций, контроль жителей за подготовкой их многоквартирного дома к зиме, как сэкономить на отоплении, и, конечно, о готовности жилого фонда к холодам.

Что проверяют коммунальные службы

- Сейчас для нас наступила горячая пора - мы активно проверяем готовность многоквартирных домов к запуску тепла, - отметил Сергей Якимов. - Это слаженная работа многих ведомств: правительства региона, администрации Иркутска, управляющих компаний, прокуратуры и, естественно, ресурсоснабжающих организаций. Созданы специальные штабы, на которых поднимаются вопросы готовности к отопительному сезону. К зиме готовится не только жилой фонд, но и источники тепловой энергии, теплосетевые организации.

В части жилого фонда на сегодняшний день промежуточные итоги по Иркутску следующие: из 5850 домов управляющими компаниями предъявлено более 4500, или около 77% от общего количества. Еще предстоит проверить 1300 тепловых узлов.

Сергей Якимов подчеркнул, что из принятых домов к зиме полностью готовы 2618, или 45% от всего жилого фонда города.

- В 2017-м на этот момент было готово только 35% зданий, - добавил Сергей Геннадьевич. - Но работа продолжается, управляющие организации активно устраняют выявленные замечания и к началу отопительного сезона полностью завершат работу. Конечно, сложностей хватает: в Иркутске немало аварийного и старого жилья, где инженерные коммуникации изжили себя. Здесь нужно отдать должное некоторым ответственным управляющим компаниям, которые прилагают все усилия, чтобы и в этих домах зимой была комфортная температура. И им, как показывает опыт предыдущих лет, это удается.

Итак, что же такое готовность дома к запуску отопления? Сергей Якимов подчеркнул, что это жизненно важный вопрос, потому что в зимнее время остаться без теплоснабжения - настоящая катастрофа. Сегодня перед коммунальными службами стоит сложная задача: тщательно проверить систему теплопотребления, чтобы в предстоящий отопительный период она функционировала без сбоев.

- Проверяем опрессовку системы внутренних инженерных сетей, чтобы после проведения гидравлических испытаний системы теплоснабжения не было течи в трубопроводах и сварочных стыках, наличие предохранительных клапанов, регуляторов горячей воды, проводим обязательную промывку внутренней системы отопления, - перечисляет Сергей Якимов. - Также смотрим наличие паспортов на теплопотребляющие установки, укомплектованность индивидуального теплового пункта необходимыми средствами измерения температуры, наличие устройств на вводах трубопроводов тепловых сетей в здание, предотвращающих проникновение воды и газа внутрь помещения, работоспособность прибора учета и многое другое. Всего в акте готовности отражены 20 позиций, подлежащих проверке.

Процесс довольно трудоемкий и кропотливый, но в день специалисты успевают проверить до 100 тепловых узлов.

- Здесь хочется отметить хорошую работу управляющих компаний, которые занимались подготовкой зданий, продолжает Сергей Якимов. - У нас есть так называемая большая четверка - «Восточное управление ЖКС», «Западное управление ЖКС», «Южное управление ЖКС», «Северное управление ЖКС», которые на протяжении многих лет добросовестно относятся к своим обязанностям. Также к лидерам можно отнести УКМ «Новый город», УК «Альтернатива» и еще целый ряд небольших УК, ТСЖ, которые также ответственно подходят к работе. Мы спокойны за жителей домов, которые обслуживают эти компании, - добавил Сергей Якимов.

Но, существуют и те, которые вызывают опасение у энергетиков.

- Например, у УК «Ангара» из 61 теплового пункта, которые она обслуживает, предъявлено всего 29, а гриф готовности имеют только два, - отметил Сергей Якимов. - УК «СантехЭлектроРемонт» из 66 домов, расположенных в Правобережном округе, сдала лишь 49, но готовых из них пока нет вообще, - говорит Сергей Геннадьевич.

На следующей компании, отметил он, хотелось бы остановиться подробнее. Непростые взаимоотношения с ней и ее руководством у «Иркутскэнерго» начались с 1 апреля 2014 года - тогда она носила название ООО УК «Иркут» (только не путайте с ООО «Сетевая компания «Иркут», которая обслуживает дома во Втором Иркутске). За непродолжительное время она накопила задолженность за полученные энергоресурсы свыше 35 млн рублей. В настоящее время в отношении нее введена процедура банкротства. Многоквартирные дома перешли на обслуживание во вновь созданную организацию ООО «Иркут», возглавил которую тот же руководитель, который довел до банкротства предыдущий «Иркут».

Однако на этом история не заканчивается: в 2018 году опять произошла смена названия - теперь она именуется ООО «Ориенталь». К сожалению, методы работы остались прежними. На текущий момент задолженность за поставленные энергоресурсы - свыше 1,6 млн рублей с февраля 2018 года, из обслуживаемых (согласно сайту ГИС ЖКХ) 49 домов готовы к зиме лишь 10, а еще 10 - по улице Воронежской - оказались брошенными, они даже не предъявлялись к проверке.

- При подобном отношении управляющей организации к своим обязанностям, за которые она получает деньги, действительно становится страшно: что будет с жильцами и домами при наступлении холодов, - добавляет Сергей Якимов.

Выбирайте надежную управляющую компанию

Что же делать жителям домов, которые не получили акт готовности? Разумеется, ситуации, что отопление не включат, не произойдет, такого развития событий не допустят, но вопрос качества услуг останется. И вот тут Сергей Якимов перешел к другому ключевому моменту.

- Уже давно очевидно, что собственники сами ответственны за свое имущество, - отметил он. - Не стоит ждать, когда кто-то придет и решит за них, как сделать так, чтобы управление домом было качественным. Сами выбирайте надежную УК - это самый радикальный и правильный способ избежать непредвиденных ситуаций. Также интересуйтесь у коммунальных работников, в каком состоянии находится ваш дом перед наступлением зимы, проведены ли обязательные профилактические мероприятия и т.д.

Многие горожане ошибочно думают, что главное - ухоженный подъезд, чистые тротуары, благоустроенные дворы. Однако, это далеко не так. Инженерная инфраструктура - артерия дома! Если она не в порядке, это грозит сбоями в ее работе и завышенными счетами.

- Если в домах не закрыт тепловой контур (не застеклены окна, дверь в подъезде закрывается неплотно, чердаки открыты), то и потребление ресурса будет больше, чем заложено теми же проектными решениями. В результате жители переплачивают, - объясняет Сергей Якимов. - Или если, например, есть недостатки в работе системы отопления (не проведена промывка или не проведены регулировки), то в одной квартире будет тепло, а в другой нет. Поэтому призываю граждан более требовательно относиться к своим управляющим компаниям, которые обязаны соблюдать стандарты обслуживания дома! В каждой многоэтажке должен быть активный совет дома для контроля проведения работ, чтобы тепловой контур здания был в порядке: - заделаны межпанельные швы, стояли качественные входные двери в подъезде, закрыты чердаки, застекленные окна. Это простые мероприятия, которые не требуют больших затрат, но позволяют сэкономить на отоплении.

Общедомовые приборы учета позволяют отслеживать объемы потребления. В Иркутске, например, приборы установлены в 100% многоквартирных домов.

- Повторюсь, если вас не устраивает работа управляющей компании, - меняйте ее, - говорит Сергей Якимов. - Будьте сами ответственны и неравнодушны. Вовремя платите за энергоресурсы, за содержание дома, контролируйте, чтобы средства расходовались по назначению.

В последнее время жители все чаще переходят на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников. Например, в областном центре 80% собственников квартир уже перешли с нами на прямые договоры за отопление и горячее водоснабжение, что удобно и нам, как ресурсоснабжающей организации, и им, как потребителям.

КОНКРЕТНО

Какие недостатки находят при проверке тепловых пунктов чаще всего

- Истечение срока поверки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (преимущественно в многоквартирных жилых домах).

- Отсутствие промывки и гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения; отсутствие предохранительных клапанов, фильтров, регуляторов температуры, приборов КИПиА в контрольных точках.

- Отсутствие устройства, предотвращающего поступление воды и газа через ввод тепловой сети в здание.

- Отсутствие антикоррозионной защиты и тепловой изоляции трубопроводов.

- Отсутствуют документы на ИТП - схемы, инструкции, паспорта.

Сколько домов Приангарья получили паспорт готовности

Иркутск - 2618 из 5850 (47%)

Шелехов - 104 из 414 (13,6%)

Ангарск - 1945 из 2423 (42%)

Усолье-Сибирское - 441 из 794 (46,7%)

Черемхово - 275 из 393 (56%)

Саянск - 487 из 582 (63,8%)

Братск - 205 из 1788 (7%)

Железногорск - 0 из 216 (0%)

Усть-Илимск - 435 из 693 (32%)

Тайшет - 0 из 186 (0%)