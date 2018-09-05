Погода в Иркутске на 5 сентября: днем ожидаются дожди

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-04T20:32:24+03:00

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Осенняя погода продолжает держаться в Иркутске. Ночью 5 сентября столбик термометра опускался до +6, +8 градусов, а днем температура поднимется лишь до +12, +14. Синоптики прогнозируют умеренные дожди с прояснениями. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14-19 м/с.

В других городах и селах региона погода не лучше. Переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, местами сильные дожди, грозы.

- Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в северных и днем в западных районах местами небольшие и умеренные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, утром при прояснении туман, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +4,+9 градусов, в западных и северных при прояснении 0,-3, заморозки, днем +12,+17, местами +7,+12.