2018-09-04T20:32:24+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 5 сентября: днем ожидаются дожди

Температура воздуха составит +12,+14 градусов
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Погода в Иркутске на 5 сентября: днем ожидаются дождиПогода в Иркутске на 5 сентября: днем ожидаются дождиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Осенняя погода продолжает держаться в Иркутске. Ночью 5 сентября столбик термометра опускался до +6, +8 градусов, а днем температура поднимется лишь до +12, +14. Синоптики прогнозируют умеренные дожди с прояснениями. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14-19 м/с.

В других городах и селах региона погода не лучше. Переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, местами сильные дожди, грозы.

- Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в северных и днем в западных районах местами небольшие и умеренные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, утром при прояснении туман, - сообщили в иркутском УГМС. - Температура ночью +4,+9 градусов, в западных и северных при прояснении 0,-3, заморозки, днем +12,+17, местами +7,+12.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
В Иркутске через суд требуют снести ночной бар на Нижней Набережной
16-летний школьник пропал в Шелехове
Свадьбы и разводы: Иркутская область на втором месте в СФО по количеству заключенных браков
Ищите "Расписание уроков" в ежедневной "КП" 11 сентября
Остановку сквер имени Кирова перенесут в Иркутске
Делегация Иркутской области отправится на Кубу
В начале 2019 года в России должно прекратиться аналоговое телевещание
Десять новичков: ангарский ХК «Ермак» заявил новых игроков
1 сентября во всех школах Уриковского МО состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний
ДТП в Ангарске: автомобиль врезался в дом и повредил газовую трубу
В ИГУ зачислено более 3500 первокурсников
Губернатор Иркутской области требует лишить полномочий депутата Думы Усть-Илимска
Перестрелка в Иркутской области: инспектор ДПС применил табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя
Суррогат в Иркутске: полицейские изъяли 6 тонн нелегального алкоголя
В Азербайджан за золотом: братская дзюдоистка Ирина Долгова едет на чемпионат мира в Баку
ДТП в Тайшете: женщина, сбившая 9 мая двух мальчиков, получила 1,5 года условно
МЧС: на пожарах в Иркутской области люди чаще погибают во сне и из-за алкогольного опьянения
Пропал без вести: в Иркутской области мужчина ушел в лес за дикоросами и не вернулся
Жители Дальнего Востока и Сибири могут приобрести льготные авиабилеты в кассах «Уральских авиалиний»
Проезд по улице Сибирских Партизан ограничат на два дня в Иркутске
Детская шалость привела к трагедии: 15-летняя школьница погибла на водонапорной башне в Мегете
Увидели перитонит с третьего раза: ангарские врачи неправильно поставили диагноз 2-летнему мальчику
Крушение вертолета Ми-8 в Иркутской области: МАК создал комиссию по расследованию причин происшествия
Подарок дошколятам: два новых детских сада открыли в Иркутске