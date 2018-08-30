Первое сентября 2018 года в Иркутской области: за парты сядут 35 тысяч первоклассников

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-30T13:47:47+03:00

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Лето пролетело незаметно. Скоро уже 1 сентября! Начало нового учебного года - всегда волнительное время и для родителей, и для детей. Адаптация, подъем по будильнику, новые предметы... Однако министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, которая побывала в студии радио «Комсомольская правда» (91,5 FM) в Иркутске, посоветовала относиться к этому событию проще и радостней. Все-таки День знаний - это праздник, причем очень важный.

- Лично у меня перед началом нового учебного года всегда хорошее настроение, - отметила она. - Чего и вам желаю! Но я понимаю, без волнений не обойдется - традиционно переживают и родители, и учителя, и, конечно, дети.

Валентина Перегудова рассказала, что все школы и детские сады нашего региона готовы к учебному году на 100%.

- Приемка закончилась, и сегодня мы уверены в том, что образовательные учреждения соответствуют всем требованиям, в том числе и безопасности, - отметила министр. - Например, из 876 общеобразовательных организаций тревожными кнопками оборудованы 40, причем их количество планируется увеличить. Мы посчитали и количество учеников, которые в этом году сядут за парты. Точная цифра - 321 тысяча 616 человек. Из них 35 тысяч 300 первоклассников, которых, к слову, на 5 тысяч 600 больше, чем в прошлом году.

Детсадовцев в этом году - 147 тысяч, в прошлом их было на две тысячи меньше - 145.

- Увы, мест в дошкольных учреждениях по-прежнему не хватает, - отметила министр. - Поэтому во многих школах ребята вынуждены заниматься в две смены. После обеда на занятия пойдут 60 тысяч детей.

Но проблема постепенно решается. В этом году идет строительство и реконструкция 15 образовательных учреждений - на эти работы из бюджета выделили больше 2,5 млрд рублей. Еще 39 школ и детсадов ремонтируют.

Министр напомнила, что 1 сентября в регионе открывают четыре новых учебных заведения: № 19 в Академгородке Иркутска, в поселках Молодежный, Китой под Ангарском и Горячий Ключ в Иркутском районе. До конца учебного года начнут работать еще две - в поселке Горячий Ключ и Тутура Жигаловского района. Конечно, в новых школах и линейки будут особенно торжественные. Например, в Молодежный приедет наш известный земляк - космонавт Анатолий Иванишин, который пообщается с учителями и школьниками.

- Если сегодня мы всех трехлетних малышей обеспечиваем местами в дошкольных учреждениях, то нерешенной остается проблема с яслями, - отметила Валентина Перегудова. - А ведь многие мамы хотят выйти на работу тогда, когда ребенку исполняется полтора года и даже раньше. Поэтому ясли нужны! На их строительство запланировано больше миллиарда рублей, и оно началось в Иркутске, Ангарске, Свирске.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Родителей 19-й не пустят на линейку?

В редакцию «Комсомольской правды» в Иркутске обратилась одна из мам учеников. Ольга Данилова рассказала, что ее сын в этом году идет в школу № 19.

- Нас неприятно удивил тот факт, что родителей не пустят в здание во время торжественной линейки, - пожаловалась иркутянка. - Почему?

За комментариями мы обратились в администрацию Иркутска.

- Торжественную линейку в День знаний в школе № 19 проведут на улице, поэтому на ней могут присутствовать все желающие, - отметил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин. - Если будет сильный дождь, то время мероприятия мы сократим, а потом ученики и родители разойдутся по своим классам.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Журнал «Моя любимая школа» – в подарок каждому ребенку

В сентябре департамент образования администрации Иркутска и издательский дом «Комсомольская правда» готовят к выпуску пятый, юбилейный, журнал-альбом «Моя любимая школа». В начале сентября в иркутские учебные заведения отправится десант волонтеров - профессиональных фотографов, которые сделают снимки всех первых классов города.

Альбом бесплатно получит каждый первоклассник. Такой уникальный экземпляр со временем станет семейной реликвией тысяч иркутских семей и внесет свой вклад в копилку семейных ценностей и традиций.