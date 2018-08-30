На Центральном рынке появляются новые торговые объекты
Центральный рынок Иркутска развивается. Недавно в его помещении приступила к работе аптека с товарами по социальным ценам. Также открылась новая чебуречная. В районе рынка сейчас идут работы и по строительству пекарни с вытяжной вентиляцией.
Спроектировано мобильное здание для кафе в районе улицы Дзержинского. Кафе с витражными окнами расположится возле фонтана.
В помещении самого Центрального рынка в августе начались работы по обновлению рыбных витрин: вместо старых появятся более современные, с выносными агрегатами, что поможет экономить электроэнергию, существенно снизить теплообмен внутри здания, а также хранить продукты в более подходящих условиях с поддержанием постоянной температуры. Также муниципальное предприятие начало устанавливать новые павильоны - для торговли рыбой и мясными полуфабрикатами. Все это делается для того, чтобы на рынке царили красота, чистота и порядок, а торговые площади использовались более рационально.
Плюс ко всему на рынке установят бассейн для рыбы объемом не менее 1 тонны. Его оснастят компрессором и помпой для циркуляции воды, внешним фильтром для очищения, диодными прожекторами. В бассейне будет поддерживаться постоянная температура - 12 градусов.
Для удобства работы персонала в трех дверных проемах со стороны грузового двора Центрального рынка заменили двери. С этого двора идет доставка продуктов из камер хранения. Теперь проехать большой тележке с продуктами будет проще и легче за счет того, что двери открываются в обе стороны. А специальные отбойники защитят стены от повреждений.
Старые двериФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новые двери со стороны грузового двораФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Для удобства автомобилистов уже организован сквозной проезд с улицы Тимирязева на Дзержинского. На парковке установили специальные автоматы, т. к. старое парковочное оборудование устарело и требовало обновления. Теперь для въезда на парковку, а также для выезда используются жетоны. Специальное устройство автоматически определяет, что автомобиль подъехал, и поднимает шлагбаум. Пребывание на парковке в течение 10 минут бесплатно.
На парковке установили автоматы, использующие жетоны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
КСТАТИ
Не за горами 1 сентября, и в преддверии Дня знаний обязательно стоит посетить Центральный рынок, чтобы не только купить цветы для учителей, но и приобрести вкусную, натуральную, свежую продукцию местных фермеров для школьников. Фермерские продукты способствуют укреплению организма благодаря содержанию нужных микроэлементов и витаминов.
Центральный рынок ждет своих покупателей ежедневно с 8.00 до 21.00 в летнее время, с 8.00 до 20.00 (в период с 15 сентября по 14 марта).
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
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