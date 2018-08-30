2018-08-30T09:43:37+03:00
Общество

На Центральном рынке появляются новые торговые объекты

В помещении уже работает чебуречная, а на улице Дзержинского скоро откроют кафе
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
На Центральном рынке появляются новые торговые объектыНа Центральном рынке появляются новые торговые объектыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Центральный рынок Иркутска развивается. Недавно в его помещении приступила к работе аптека с товарами по социальным ценам. Также открылась новая чебуречная. В районе рынка сейчас идут работы и по строительству пекарни с вытяжной вентиляцией.

Спроектировано мобильное здание для кафе в районе улицы Дзержинского. Кафе с витражными окнами расположится возле фонтана.

В помещении самого Центрального рынка в августе начались работы по обновлению рыбных витрин: вместо старых появятся более современные, с выносными агрегатами, что поможет экономить электроэнергию, существенно снизить теплообмен внутри здания, а также хранить продукты в более подходящих условиях с поддержанием постоянной температуры. Также муниципальное предприятие начало устанавливать новые павильоны - для торговли рыбой и мясными полуфабрикатами. Все это делается для того, чтобы на рынке царили красота, чистота и порядок, а торговые площади использовались более рационально.

Плюс ко всему на рынке установят бассейн для рыбы объемом не менее 1 тонны. Его оснастят компрессором и помпой для циркуляции воды, внешним фильтром для очищения, диодными прожекторами. В бассейне будет поддерживаться постоянная температура - 12 градусов.

Для удобства работы персонала в трех дверных проемах со стороны грузового двора Центрального рынка заменили двери. С этого двора идет доставка продуктов из камер хранения. Теперь проехать большой тележке с продуктами будет проще и легче за счет того, что двери открываются в обе стороны. А специальные отбойники защитят стены от повреждений.

Старые двери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Старые двериФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые двери со стороны грузового двора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые двери со стороны грузового двораФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для удобства автомобилистов уже организован сквозной проезд с улицы Тимирязева на Дзержинского. На парковке установили специальные автоматы, т. к. старое парковочное оборудование устарело и требовало обновления. Теперь для въезда на парковку, а также для выезда используются жетоны. Специальное устройство автоматически определяет, что автомобиль подъехал, и поднимает шлагбаум. Пребывание на парковке в течение 10 минут бесплатно.

На парковке установили автоматы, использующие жетоны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На парковке установили автоматы, использующие жетоны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

КСТАТИ

Не за горами 1 сентября, и в преддверии Дня знаний обязательно стоит посетить Центральный рынок, чтобы не только купить цветы для учителей, но и приобрести вкусную, натуральную, свежую продукцию местных фермеров для школьников. Фермерские продукты способствуют укреплению организма благодаря содержанию нужных микроэлементов и витаминов.

Центральный рынок ждет своих покупателей ежедневно с 8.00 до 21.00 в летнее время, с 8.00 до 20.00 (в период с 15 сентября по 14 марта).

http://irkcr.ru/

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Незаконная рубка леса: в Иркутской области осудят черных лесорубов
Афера с недвижимостью: в Иркутской области задержали лже-риэлтора
Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»
Жителя Иркутска на 4,5 года осудили за хранение гашиша
Побег из детского сада в Иркутске: продавцы павильона случайно заметили двух мальчиков, бродивших по улице
Выставка "Православная Русь" в Иркутске: верующие увидят ковчеги с частицами мощей великих святых
"Уходи по-хорошему": выселить бывшего мужа из своего дома сибирячке удалось только с помощью судебных приставов
Скажи мусору нет: этой акцией отметят в Иркутске День Байкала
Поражение на последней минуте: иркутский «Зенит» проиграл «Сахалину»
Капремонт на сумму 4,7 миллиарда рублей проводят в многоквартирных домах Иркутской области
ДТП с тремя автомобилями на плотине ГЭС в Иркутске: погиб водитель «Тойоты Платс»
Служба госфинконтроля региона: Братск не взыскивал штрафы с застройщиков, нарушивших муниципальные контракты
Представился хозяином магазина: мошенник из Братска забрал у продавца павильона выручку в 60 тысяч рублей
Несостоявшийся отдых: ангарчанка отсудила у турфирмы деньги за неиспользованную путевку
Предпринимателям Иркутской области предложили размещать производства на площадках исправительных учреждений
Добавят срок: Интерпол нашел в колонии Иркутска преступника, находящегося в международном розыске
Смертельное ДТП в Усольском районе: водитель Honda CR-V погиб после столкновения с грузовиком
Четверо суток в лесу: заблудившегося пенсионера нашли в Слюдянском районе
Избиение полицейского в Иркутске: виновные услышали приговор суда
Внимание, розыск: двух парней, похитивших два смартфона из салона сотовой связи, ищут в Иркутске
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин приедет на открытие новой школы в Молодежном
Компания МТС покажет иркутянам «Гран-при по-русски»
Вернулся в строй: один из лидеров ХК «Байкал-Энергия» Павел Дубовик оправился от травмы
Автомобиль за долги: судебные приставы забрали машину у злостного нарушителя ПДД из Усолья-Сибирского