Урику - 345: какие перемены ждут старейшее село Приангарья

СЕГОДНЯ 06:54 2018-08-31T07:29:39+03:00

В Иркутской области есть уютные места, где, с одной стороны, ты живешь рядом с природой, дышишь чистым воздухом - одним словом, наслаждаешься всеми благами деревенской жизни, а с другой - находишься совсем рядом с цивилизацией. К ним относится и село Урик, расположенное всего в 20 километрах от Иркутска. Это старейшее село Приангарья отметило 345-й день рождения. Урик имеет свою богатую историю - именно здесь жили декабристы Сергей Волконский, Михаил Лунин, Николай Панов, Александр и Никита Муравьевы. В их честь названы сельские улицы, есть и улица Декабристов.

Фото: Администрация Уриковского МО

345 лет - красивая дата. И, конечно, в честь нее в Урике организовали большой праздник: со спортивными турнирами, выступлениями местных творческих коллективов, добрыми напутствиями и чествованием тех, кто многое сделал для развития и процветания родного края. Во время торжественной части к односельчанам с приветственным словом обратился глава Уриковского муниципального образования Андрей Побережный.

Андрей Побережный, глава Уриковского муниципального образования.

- Дорогие друзья, уважаемые земляки и наши гости! Я занимаю свой пост уже более 10 лет, но каждый раз волнуюсь, выступая перед вами, - отметил Андрей Евгеньевич. - Мы любим свое село и его день рождения для нас - долгожданный и радостный праздник. Этого дня ждут представители всех поколений: и наши старожилы, и молодежь, и самые маленькие сельчане. Прежде всего хотел бы поблагодарить представителей Совета ветеранов, которые бережно хранят наши традиции и помогают в развитии села. Мы делаем все, чтобы Урик становился лучше. Простой пример: в 2008 году мы отмечали юбилей на улице. Сейчас встретились в этом уютном, отреставрированном Доме культуры. Планов много. Впереди строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом , капитальные ремонты дорог, благоустройство общественных пространств. Надеюсь, все наши задумки воплотятся в жизнь. От всей души поздравляю вас, желаю тепла каждому дому!

Слово взял и председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, который приехал поздравить уриковцев.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Спикер областного парламента рассказал о том, что в 2018 году Урик вошел в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», поэтому жителей ждут большие перемены. От имени депутатов областного парламента Сергей Брилка пожелал жителям Урика новых свершений на благо села и всей Иркутской области, крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия.

Глава Уриковского муниципального образования Андрей Побережный и советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол поздравляют жителей с юбилеем села. Фото: Администрация Уриковского МО

- Это особенный праздник для тех, кто вложил частицу души в историю Урика, его прошлое и настоящее, - отметил Сергей Брилка. - Сегодня мы отдаем дань уважения заслугам основателей села, первых переселенцев из европейской части России, а также трудам декабристов, оставивших важный след в развитии Урика. Труд каждого жителя, бесценный опыт, упорство и самоотдача легли в основу жизни села. Дорогие земляки, спасибо вам за то, что так искренне любите свою родную землю, и этой бескорыстной любви у вас учатся младшие поколения.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В честь юбилея по традиции чествовали и тех, кто внес немалый вклад в развитие села. Звание «Почетный гражданин» присвоили троим жительницам Урика - Лидии Ворониной, Анне Топорковой и Светлане Хмыль.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка и Андрей Побережный поздравили почетных граждан.

Андрей Побережный от всей души поздравил почетных жителей, которые своими примером показывают молодому поколению, как нужно трудиться не только ради себя, но и ради других.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«Комсомолка» тоже поздравила жителей Урика с Днем села. Директор Иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб вручил сельчанам памятные подарки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Настоящим презентом для жителей и гостей праздника стала зажигательная «Катюша» от маленьких звезд из вокальной группы «Капелька», а также выступления вокальных и танцевальных коллективов.

Андрей Побережный и Сергей Сокол наградили победителей конкурса "Образцовая усадьба Уриковского муниципального образования". Фото: Администрация Уриковского МО

Здесь же, в Доме культуры торжественно подвели итоги конкурса «Лучшая усадьба Уриковского муниципального образования». Всего в этом году было подано семь заявок от местных жителей. Первое место заняла семья Раднаевых. Членов жюри покорили их спортивный зал, беседка, детская площадка и настоящий пруд с рыбками. Все это глава семьи построил своими руками. Второе место получила семья Курьянович. Их усадьба - это истинное великолепие ландшафтного дизайна. Третье место досталось уютной усадьбе семьи Медведчиковых. Всех участников наградили благодарственными письмами, а победителей ценными подарками. В награждении принял участие Советник генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергей Сокол.

Сергей Сокол пожелал уриковцам процветания, здоровья, тепла в доме и новых успехов. Фото: Администрация Уриковского МО

В этот день праздник шел сразу на нескольких площадках села, и везде было многолюдно и интересно. Дети особенно оценили яркий игровой городок, где можно было прыгать на батутах, участвовать в конкурсах и кататься с горки.

Насыщенной была и вечерняя программа. Одним из главных зрелищ стало огненное капибара-шоу и концерт кавер-группы BERRN, а в полночь небо озарил красочный салют.

Фото: Администрация Уриковского МО

Планируется масштабное благоустройство

Юбилей Урика удался на славу, но, как известно, после праздников наступают будни, с их насущными делами и заботами. Что сегодня волнует жителей села? Какие перемены запланированы в ближайшее время? Как решаются вопросы с образованием подрастающего поколения, благоустройством территории, занятостью населения? Об этом мы поговорили с Андреем Побережным в его кабинете.

- Село Урик является старейшим, а наше муниципальное образование - третьим по величине сельским поселением в Иркутской области. Нас больше 12, 5 тысяч, - отметил Андрей Евгеньевич. - Конечно, одной из самых радостных для нас стала новость о том, что мы вошли в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В планах - ремонт нескольких дворов возле многоквартирных домов в Урике и Малой Топке, благоустройство сквера на улице Лунина в Урике. Уже выполнено больше 50% работ. Таким образом, в селе появится первая зона отдыха, где установят скамейки, выполнят декоративное освещение, сделают клумбы и озеленение. Впоследствии планируется установить фонтан. Мы надеемся, что все работы удастся завершить в следующем году.

Андрей Побережный подчеркнул, что, говоря о развитии Урика, нельзя не рассказать и о Грановщине и других населенных пунктах, которая также входит в состав муниципального образования. В 2013-м здесь построили два современных детских сада, а в следующем году запланировано возведение новой школы.

- Сейчас дети из Грановщины ездят в Урик, но, к сожалению, наша школа уже не выдерживает нагрузки, учитывая, что население с каждым годом растет, - подчеркнул Андрей Побережный. - Сегодня в ней учится более 1200 ребят, хотя учебное учреждение рассчитано на 350 человек.

Сегодня настоящая гордость уриковцев - современный хоккейный корт, который построили в 2016 году по государственной программе "Устойчивое развитие сельских территорий".

- Это был важный опыт для нас, - отметил Андрей Побережный. - Конечно, пришлось немало потрудиться, чтобы получить экологическую экспертизу и экспертизу сметной стоимости. Мы рады, что тогда у нас все получилось и мы смогли взяться за более серьезные объекты.

Также в 2017-м на условиях софинансирования удалось отреставрировать заброшенный Дом культуры в Грановщине - на капитальный ремонт которого из бюджета области порядка 37 млн рублей. И здание обрело вторую жизнь: стало красивым, благоустроенным, современным.

Самый масштабный проект - физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого планируется начать который в 2019 году.

- Конечно, проблемы никто не отменял, - подчеркивает Андрей Побережный. - Это дороги, которые нуждаются в ремонте, нет предприятий , на которых могли бы трудится местные жители, на котором могли бы трудиться местные жители, нехватка социальных объектов. Однако все эти трудности мы поэтапно стараемся решать. Спасибо огромное самим жителям - многие проявляют инициативу, объединяются в ТОСы и даже получают средства из областного бюджета на благоустройство. Например, благодаря ТОСу села Урик удалось построить детскую площадку. Наше муниципальное образование стремительно растет, но вместе с повседневными проблемами увеличиваются налоговые поступления. И у нас в планах на2019-й - ремонт нескольких участков дороги. Готовится капитальная реконструкция Первого проезда Грановского, где сейчас очень интенсивное движение, улицы Ключевой в деревне Малой Топке. В целом в порядок приведем около 4 километров дорог местного значения.

Благодаря проектам местных инициатив граждан благоустроят Бульвар Декабристов в с. Урик и универсальную площадку на улице братьев Граниных в Грановщине.

Готовится документация на строительство линий канализации от Иркутска до поселка Малая Топка.

Фото: Администрация Уриковского МО

- Как видите, перспектив много, а работы еще больше - говорит Андрей Побережный. - тем не менее на сегодняшний день у нас сложилась дружная команда, которая может и хочет работать. Местные жители тоже заинтересованы в том, чтобы населенные пункты были красивым и благоустроенным. Сегодня у нас более 80 улиц и 113 километров дорог, которыми ежедневно пользуются наши жители.

Чтобы их всех привести в порядок , с сегодняшним состоянием бюджета, потребуется более 10 лет! Однако если есть желание, силы и помощь наших жителей, то для нас нет ничего невозможного!