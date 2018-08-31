2018-08-31T07:05:35+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: пьяный таксист протаранил два автомобиля в микрорайоне Юбилейный

После аварии нарушитель остался спать в салоне [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Иркутске: пьяный таксист протаранил два автомобиля в микрорайоне Юбилейный. Фото: группа "ДТП 38RUS"ДТП в Иркутске: пьяный таксист протаранил два автомобиля в микрорайоне Юбилейный. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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Очередное ДТП по вине пьяного водителя произошло ранним утром, 31 августа в Иркутске. В одном из дворов микрорайона Юбилейный водитель такси на «Тойоте Королла» протаранил два припаркованных автомобиля. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД, выяснили, что на очередной рейс, таксист сел пьяным.

- Подробности аварии выясняются, - сообщили сайту «Комсомольской правды» в Иркутске в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Ехал он с пассажирами или нет, пока выясняется. Пострадавших в ДТП нет.

Фото: группа "ДТП 38RUS"

Фото: группа "ДТП 38RUS"

Добавим, что сам нарушитель после столкновения, как ни в чем не бывало, разложил свое водительское кресло, и остался спать в салоне. Не проснулся он даже после того, как на место приехали его родители. Это сняли на видео случайные очевидцы, которые выложили ролик в соцсетях.

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