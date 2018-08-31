Выборы без выбора

СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-31T17:14:47+03:00

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В Иркутской области на выборах в представительные органы всегда имела место семейственность. Не обошла она и нынешние выборы в Законодательное Собрание Иркутской области. Хорошо это или плохо, скажут избиратели по итогам выборов и в ходе работы парламента будущего созыва.

Избиратели заметили, конечно, что нынешние выборы идут вяло, без особых креативных ходов, разве что семейные традиции становятся трендом.

Любопытно, что все семьи так или иначе были причастны к победе действующего губернатора С.Г. Левченко: Сумароковы, Битаровы, Красноштановы.

Итак, семейственность. Самый интересный случай - у семейства Александра Битарова: они не только застолбили свой «родовой округ», но и постарались занять все возможные позиции, чтобы устранить даже малейшие возможности конкуренции.

Сам Александр Битаров - ярчайший политик, трехкратный первый заместитель губернатора Иркутской области (примерно по году поработал в правительствах Бориса Говорина, Дмитрия Мезенцева и Сергея Левченко), владелец строительной компании «Новый город». Выдвинулся по общеобластному списку «Гражданской платформы» и по одномандатному округу № 2. Его дочь, Анна Битарова, представляет «конкурирующую партию» - возглавляет региональную группу № 13 Иркутского района от политической партии «Единая Россия». Ее муж, Дмитрий Ружников, - также единоросс, он баллотируется по региональной группе № 2 «Единой России».

И просто близкий человек - Александр Квасов - политтехнолог Александра Битарова - баллотируется от «Единой России» по второму же одномандатному округу.

Ситуация доходит до анекдотичной: на территории второго округа имеются баннеры двух кандидатов - Александра Битарова (полностью идентичные баннерам Александра Квасова четырехлетней давности) и его зятя Дмитрия Ружникова. Сам Александр Квасов предвыборную активность не проявляет.

Единственного реального конкурента на этом округе - самовыдвиженца Эдуарда Дикунова - от выборов отстранили по решению избирательной комиссии, посчитавшей, что не все подписи за его кандидатуру были оформлены в установленном порядке. Эдуард Дикунов оспаривает это решение в суде.

Предвыборная листовка Александра Битарова, 2018 год.

Теперь как бы ни проголосовали избиратели на округе № 2, их депутатами будет пара либо Александр Битаров (по одномандатному округу) и Дмитрий Ружников (по партсписку ЕР), либо Александр Квасов (по одномандатному округу) и Александр Битаров (по партсписку), либо - в фантастическом случае, если Битарова вдруг снимут с выборов - Квасов и Ружников. При всем богатстве выбора побеждает Битаров с дублерами. А через год на этом же округе поведут в городскую думу Иркутска того представителя клана, кто сейчас не проскочит в Заксобрание.

КПРФ своих кандидатов по округу не выдвинула, да и партийный список не афиширует, так что шансы на то, что олигархическому клану конкуренция будет составлена слева, крайне низки.

«Семейные династии есть во многих регионах, - прокомментировал ситуацию столичный политолог Константин Калачев. - На одном из съездов партии ЕР тогдашний депутат Трапезников резко против этого выступил. Его поддержал председатель партии Медведев. Сколько лет прошло, а воз и ныне там. Папа - в областные депутаты, сын - в городские. Уже почти норма «трудовые династии».

Уникальность ситуации заключается в том, что Александру Битарову даже нет необходимости встречаться с жителями округа, обсуждать какие-то проблемы, работать с наказами и т.д. Ничего этого нет. Скорее всего жители не увидят его и в предстоящие пять лет: если даже в статусе кандидата он не балует их вниманием, что уж говорить о периоде, когда он получит от них то, что ему нужно, - кресло в региональном парламенте.

Александр Битаров постарался занять всевозможные позиции, что бы устранить даже малейшие возможности конкуренции.

По сути, такие «договорные» выборы не принесут ничего нового. Скорее всего навредят и самой власти, и политической атмосфере в области, поскольку отсутствие альтернаты на выборах, как говориться, - путь в никуда. То, что запрещено в экономической сфере и карается антимонопольным законодательством, в политике происходит открыто, на виду у всего населения, уничтожая веру в свободные выборы.

Можно ожидать, что явка на округах, где наблюдается «договорной политический матч», будет ниже, чем там, где выборы проходят альтернативно.

Подготовила Светлана ЛАТЫНИНА