Скупой платит трижды: сибирячка через суд вернула украденные мошенниками деньги

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-31T14:06:01+03:00

80 тысяч рублей, накопленные на свадьбу, списали с банковской карты девушки, а теперь финучреждение должно ей выплатить 240 тысяч

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- На вашей карте недостаточно средств, - огорошила кассир на заправке.

- Не может быть! Это ошибка! Попробуйте еще раз!

Не помогло. Все 78 тысяч рублей, которые Елена Дергунова и Алексей Орлов из Улан-Удэ откладывали на свадьбу, исчезли в один миг. Такой вот подарок преподнесла судьба парочке в День всех влюбленных, 14 февраля, когда они решили выбраться в кино, а по пути заехали заправить машину.

- Этой банковской картой я пользовалась редко, - рассказывает Елена. – Получала на нее стипендию во время учебы. Решили с Лешкой хранить на ней все наши накопления и летом потратить. За два месяца набежало 78 тысяч рублей. Перед Новым годом мой любимый на работе получил отпускные и сразу закинули на счет. Мне за два месяца тоже удалось кое-какую сумму сэкономить.

Когда средства пропали, Елена и Алексей, разумеется, ни о каком походе в кинотеатр уже и не думали. Для них с того времени началось другое кино. Сначала помчались в банк разбираться. Сотрудница финучреждения проверила историю списаний. Оказалось, что было проведено около десятка операций на сумму 7 - 10 тысяч рублей. Якобы хозяйка пластика совершала какие-то покупки в интернете, переводила деньги на электронные кошельки.

- Но мне даже ни одной СМС не пришло! – возмущена Елена. – Так бы я, конечно, сразу спохватилась, позвонила в банк и заблокировала бы карту. В общем, я написала заявление, что к списаниям никакого отношения не имею. Затем мы с Лешкой поехали в полицию подавать заявление.

Тут бы и успокоиться, но дело в том, что банк посчитал, что его клиентка сама виновата в потере сбережений. А полицейские хоть и возбудили уголовное дело, но на след преступников выйти не смогли. Через два месяца расследование пришлось приостановить.

- Нервы нам эта ситуация помотала изрядно, - вспоминает Дергунова. – Сколько раз пришлось в банк побегать! Они пытались от меня СМС отделаться, написав, что деньги возвращать не будут. Пришлось покорпеть, чтоб узнать итоги их внутреннего расследования и получить результаты на бумаге. Хорошо, что я юриста наняла, чтобы судиться с финучреждением. Хотя, конечно, она сразу предупредила - шансы вернуть деньги невелики.

Дергунова, если бы ей вернули средства, согласна была пойти с банком на мировое соглашение. Однако позиция финучреждения на процессе осталась прежней.

- Вероятность компрометации банковской карты, а также мошеннический характер операции установлены не были, - заявила представитель банка в зале суда. - Все указанные операции по карте были авторизованы и проводились с 3-D Secure аутентификацией. Держателю карты отправлялись сообщения.

Елена, пытаясь доказать обратное, взяла распечатку звонков и сообщений у компании сотового оператора. И действительно, из документов следовало, что СМС с кодами подтверждения и с информацией о списании банк отправлял, однако в телефоне Дергуновой, как выяснилось, был вирус, который блокировал оповещения по карте.

В итоге суд встал на сторону Елены Дергуновой и обязал банк выплатить ей сумму втрое больше, чем та, которой она лишилась. То есть те 78 тысяч рублей плюс еще 78 тысяч неустойки плюс 5 тысяч рублей компенсации морального вреда плюс 80 тысяч штрафа за отказ добровольно вернуть деньги клиентке. В целом, сибирячка получит 243 тысячи рублей.

- Свадьбу с Лешкой мы уже сыграли. Теперь эти деньги потратим на медовый месяц! - поделилась Елена. – А для себя я сделала главный вывод: не хранить такие суммы на банковской карте. Лучше на счет переведем.

Фамилии и имена героев изменены.