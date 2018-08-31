Обманула, чтобы пойти на фронт: сибирячка 77 лет скрывала свою настоящую дату рождения, боясь лагерей

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-31T14:54:47+03:00

О тайне 94-летнего ветерана войны из Черемхова Галины Лоховой узнали ее внуки и через суд вернули ей день рождения [фото]

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- Бабушка, да не расстреляют тебя! Ну скажи нам правду!

- Я родилась 1 мая, а не 24 февраля!

Эту тайну Галина Лохова хранила 77 (!) лет. Шел 1941-й. Весь Советский Cоюз поднялся на защиту Родины от фашистских захватчиков. Мужчины уходили на фронт, а женщины, старики и дети работали в тылу круглыми сутками.

Галина Лохова тогда училась на медсестру в родном селе Бельск Черемховского района Иркутской области. Ей было 17 лет, на фронт девушку не брали. Однако ждать совершеннолетия она не стала.

- Сожгла свое свидетельство о рождении в лесу, пошла в военкомат и сказала, что мне уже есть 18,что родилась я в феврале, а не в мае, - признается Галина Ивановна.

Призвалась она вместе с подругой из соседнего села Мишелевки. Девушек отправили на поля сражений. Куда конкретно уехала, бабушка родным не рассказывает. Вообще не любит вспоминать те страшные годы.

- Как-то свободная минутка выпала, подруга пошла в летний душ, звала меня с собой, но я сказала, что буду попозже, - вспоминает Галина Лохова. – Через секунду туда упала бомба, моя подруга погибла… Столько всего насмотрелась за годы войны, тяжело вспоминать. Получила контузию... В тот день вытаскивала раненных солдат с поля боя. Кровь лилась ручьем... И тут рядом упал снаряд…

В годы войны сибирячка Галина Лохова была медсестрой и спасла сотни жизней. Фото: предоставлено Наталье Капровой.

Лохова спасла сотни жизней в битве на Курской дуге, в Полтавско-Кременчугской операции и во многих других сражениях. День Победы она встретила в звании старшины и в усеянной наградами гимнастерке. Одна из самых главный – орден Отечественной войны 2-й степени.

- После войны бабушка вернулась в Бельск, устроилась на работу медсестрой, - рассказывает внучка ветерана Великой Отечественной войны Наталия Капрова. – Тогда она еще боялась рассказывать о том, что скрыла свой настоящий возраст, а потом это стало и не нужно. Бабушка познакомилась с дедом, у них пятеро детей. А сейчас - девять внуков, 12 правнуков и четыре праправнука. Правда, мой дедушка прожил недолго. Еще на фронте переболел пневмонией, которая пошатнула его здоровье. Вылечить окончательно болезнь не получилось. Моей матери, которая была, получается, их самой младшей дочерью, тогда было всего два года. Но бабушка всех смогла поставить на ноги!

А несколько лет назад в семье Лоховых случилась еще одна трагедия: погиб сын Галины Ивановны - поранил артерию, когда менял оконное стекло. Его наследство, а именно дом, должен был достаться матери, но ходить в 90 лет собирать документы…

- Потому я взялась помочь, - говорит Наталия Капрова. - Пошла к нотариусу, а он попросил принести ее свидетельство о рождении. Я обратилась в администрацию Бельска, оттуда меня отправили в архив Черемховского района. Там дали огромный талмуд, и я часа полтора искала данные о бабушке. И нашла. Вот только не сразу поверила.

А дальше был суд. Но не тот, которого так боялась Галина Лохова. Она опасалась тюрьмы и потому 77 лет скрывала дату своего рождения. Даже от родных!

- Я долго боялась уголовной ответственности, время-то тогда было какое! - признается Галина Ивановна.

В итоге Черемховскй районный суд освободил ее от тайны жизни, омолодив, по документам, на три месяца. Правда, теперь большая семья ломает голову, когда праздновать день рождения прародительныцы.

- Решили, что 95-летний юбилей отметим дважды, - говорит Наталия Капрова. – И 24 февраля, и 1 мая!