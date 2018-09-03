2018-09-02T18:33:09+03:00
Общество

Погода на 3 сентября в Иркутске: днем до +24

Дождя в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 3 сентября в Иркутске: днем до +24Погода на 3 сентября в Иркутске: днем до +24Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несмотря на календарную осень, летняя погода пока не спешит покидать Иркутск. После жарких выходных, горожан ждет такой же первый рабочий день. В понедельник, 3 сентября синоптики обещают нам ясную погоду и никаких осадков. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с, столбик термометра поднимется до +22,+24°.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда местами возможны небольшие и умеренные дожди, в западных районах и ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура при прояснении +2,+7°, в Катангском районе -1,+4°, днем +20,+25°, при увеличении облачности +11,+16 градусов.

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