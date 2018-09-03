Хранили виски в духовке: 25 литров нелегального алкоголя обнаружили в ночном клубе Иркутска

СЕГОДНЯ 06:21 2018-09-03T06:29:19+03:00

Хранили виски в духовке: 25 литров алкоголя находившихся в незаконном обороте, обнаружили в ночном клубе Иркутска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Иркутские полицейские решили проверить два городских ночных клуба после того, как их посетители пожаловались на то, что в этих популярных заведениях якобы продают алкоголь без лицензии, распространяют наркотики, а также пускают внутрь несовершеннолетних.

Проверять клубы оперативники пришли со спецназом. В первом из двух заведений полицейские проверили залы, кухню и все подсобные помещения, но ни совершеннолетних, ни наркотики не обнаружили. Проверив бар, сыщики выяснили, что у администрации есть весь пакет документов для реализации алкоголя, а у всех бутылок наклеены акцизные марки.

- Полный пакет нарушений полицейские выявили во втором клубе, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Никакой лицензии на продажу крепких спиртных напитков у администрации не было. Кроме того, инспекторы обнаружили спрятанную в холодильнике, в духовке и за предметами мебели вино-водочную продукцию. После проверки изъято более 25 литров алкоголя находившегося в незаконном обороте.

Бутылки с виски хранились в духовке. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что клуб и ранее попадал в поле зрения иркутских полицейских. Теперь руководству заведения, на которого был составлен новый административный протокол за оборот алкогольной продукции без лицензии, грозит штраф от 3 миллионов рублей