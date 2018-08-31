История России с 1950 годов до наших дней: выставка шедевров мировой фотографии открылась в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:57 2018-08-31T12:11:35+03:00

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Познакомиться с шедеврами мировой фотожурналистики получили возможность иркутяне. В городе открылась выставка «Гран-при по-русски», где собраны работы советских и российских победителей международной премии «WorldPressPhoto». Экспозиция из 600 снимков 120 авторов привезена в Иркутск компанией МТС, расположилась в пространстве Пиксель Арт-завода Доренберг и будет работать до 20 сентября. Вход для всех бесплатный.

Выставка "Гран-при по-русски" - очередной этап образовательной программы «Поколения М» в Прибайкалье в 2018 году в области фотографии. Она считается одним из самых грандиозных и успешных проектов в издательской и выставочной деятельности мирового уровня. Это первая в мире национальная выставка фотожурналистики, которая адресована не только начинающим, но и уже состоявшимся фотографам.

Фото: предоставлено МТС

«Целью создания выставки было собрать лучшие кадры наших репортеров, за которые дают награды. Чтобы будущие фотографы понимали, что нужно снимать, как нужно снимать, чтобы получить золото на ведущем мировом фотоконкурсе. Все снимки сделаны профессионалами ведущих российских информагентств, ставших победителями международной премии «WorldPressPhoto». Выставка полезна и интересна фотографам, историкам и обычным людям всех возрастов, - рассказал руководитель проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников. - Здесь представлены абсолютно все жанры – портрет, репортаж, пейзаж… Каждую работу сопровождает подробное описание. На снимках – история страны за последние полвека: возвращение Сахарова из ссылки, легендарный вратарь Мышкин, авария на Чернобыльской АЭС, съемки фильма «А зори здесь тихие», события начала 1990-х. В Иркутске эта выставка оказалась благодаря проекту «Поколение М».

Фото: предоставлено МТС

«Поколение М» - это уникальная площадка для развития творчества и талантов детей со всей страны. Главная ее задача – дать ребятам равные возможности прийти к успеху, независимо от того, где они живут – в Москве, Иркутске, или на Камчатке. На сайте проекта более 15 творческих направлений. Ребята могу выбрать то, что им по душе, посетить виртуальные мастер-классы, используя новые знания выполнить задание наставников и загрузить готовую работу на сайт. Победители федерального этапа получают возможность стажировки в Москве у наставников проекта, среди которых такие звезды, как Юлия Далакян, Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев, Борис Грачевский, Арина Шарапова, Полина Гагарина.

Фото: предоставлено МТС

«Проект показал, что яркие звездочки часто зажигаются в отдаленных территориях, - отметила лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова. – И у нас есть много подтверждений тому, что он работает. В «Поколении М» очень много направлений, фотография – лишь одно из них. Среди других – вокал, танцы, прикладное и художественное искусство, работотехника, дизайн одежды… Каждый ребенок может выбрать направление по душе у нас на сайте, посмотреть мастер-классы с участием известных людей, попробовать свои силы и победить. Кроме того, своим творчеством ребята помогают спасать детские жизни. Каждая работа, которую они загружают на сайт, каждый репост и лайк превращаются в баллы. В конце календарного года компания МТС переводит накопленные баллы в деньги, которые идут на лечение тяжелобольных детей. Сейчас часто можно услышать, что у нас растет эгоистичное поколение, думающее только о себе, но мы, в рамках проекта, опровергаем эту теорию. Ребята участвуют в конкурсах, потому что действительно хотят кому- то помочь. Это «Поколение М» - поколение молодости, мудрости, милосердия».

Василий Прудников, фотограф, автор проекта «Русс Пресс Фото», организатор выставочного проекта «Гран-при по-русски». Фото: предоставлено МТС

Выставка «Гран-при по-русски» оказалась не только возможностью увидеть фото-шедевры, но и пообщаться со столичными мэтрами. После официального открытия экспозиции иркутяне пообщались с фотокорреспондентом РИА Новости, лауреатом «WorldPressPhoto» Владимиром Песней. Еще один мастер-класс – от руководителя культурного проекта РУСС ПРЕСС ФОТО Василия Прудникова запланирован на сегодня, 31 августа и начнется в 19-00. Прийти на мероприятие могут все желающие.

«Открытие экспозиции подобного уровня - значимое культурное событие для Иркутской области. Жители региона получили уникальную возможность увидеть шедевры мировой фотожурналистики и пообщаться с фотографами международного уровня. Отмечу, что все три недели вход на выставку будет бесплатным. Это непременное условие культурных и образовательных мероприятий, проводимых МТС в регионах», - рассказала руководитель по работе с корпоративными клиентами Иркутского филиала МТС Елена Ватуля.

Экспозиция «Гран-при по-русски» будет располагаться в пространстве Пиксель Арт-Завода Доренберг (ул. Барикад, 51/4) до 20 сентября. Возможность увидеть уникальную экспозицию есть у всех желающих. Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.

Фото: предоставлено МТС

НАША СПРАВКА

Виртуальные творческие площадки проекта «Поколение М» — pokolenie.mts.ru, группе в «ВКонтакте», страница в Instagram. Здесь дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

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