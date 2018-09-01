2018-09-01T05:29:44+03:00
Общество

Погода в Иркутске 1 сентября: днем тепло и солнечно

На термометре +22, дождя не обещают
Ольга БУЕВА
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Погода в Иркутске 1 сентября: днем тепло и солнечноПогода в Иркутске 1 сентября: днем тепло и солнечноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итак, небесная канцелярия в День знаний не подвела! Сегодня, 1 сентября погода в Иркутске обещает быть солнечной. Дождя не предвидится, а это значит, что можно гулять до самого вечера, сменив школьную форму на легкие шорты и футболки.

В Иркутске днем +22, +24 градуса, небольшой ветер 5-10 метров в секунду.

В Иркутской области не так радужно – в некоторых районах местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах - ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, северо-западный, по югу юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, температура +21,+26 градусов, при облачной погоде +13,+18 градусов.

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