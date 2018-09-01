Первое сентября 2018: как прошел праздник в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-01T10:55:21+03:00

Первое сентября 2018 в Иркутске отмечают дети и их родители. В школах прошли линейки, благо с погодой повезло – и нарядным девчонкам и мальчишкам не пришлось мокнуть под дождем. Всего в этом году в областном центре – 77 тысяч учеников, из них – 9037 сели за парты в первый раз. В Приангарье же насчитали 321 тысячи 616 школьников. Из них 35 тысяч 300 первоклассников, которых, к слову, на 5 тысяч 600 больше, чем в прошлом году.

За парты сели 9037 первоклассников.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для некоторых День знаний запомнится еще и тем, что они впервые увидели новую школу. Их в Иркутской области открылось четыре: в поселке Молодежном Иркутского района, в микрорайоне Китой Ангарска, №19 Иркутска и школа в поселке Горячий Ключ Иркутского района. До конца года будет закончено строительство еще двух школ: в поселке Усть -Уда и в селе Тутура Жигаловского района.

- Приемка закончилась, и сегодня мы уверены в том, что образовательные учреждения соответствуют всем требованиям, в том числе и безопасности, - отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, которая побывала в студии радио «Комсомольская правда» (91,5 FM) в Иркутске.

Спешим за новыми знаниями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр посоветовала проще и радостней относиться к началу нового учебного года. Все-таки школьные годы чудесные, и нужно успевать ими наслаждаться. Многие ребята действительно радовались тому, что наконец-то пошли в школу. И можно получать новые знания, проявлять инициативу, найти новых друзей. И тянуть руку, когда знаешь, что сказать.

Можно я!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волнительный момент и знакомство с первой учительницей. Во всех классах сегодня царила особенная атмосфера. Шары, огромные букеты цветов, ленточки.

Настроение - отличное!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» поздравляет школьников, их родителей и педагогов с Новым учебным годом. Пусть он будет успешным!

Еще больше фото смотрите здесь.