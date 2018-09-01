СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-01T13:06:39+03:00

Иркутяне, устроившие свадьбу в стиле 17-го века: Святая Матрона подсказала нам, что мы созданы друг для друга. Фото: пресс-служба ЗАГСа по Иркутской области.

Супруги рассказали, что и после 50-ти можно обрести свое счастье

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Карета, пышное платье времен эпохи Англии 17-го века, торжественный вечер со свечами и роялем... Иркутяне Елена Глубжина и Павел Вильчинский сразу решили, что их свадьба будет необычной. Над идеей долго раздумывать не пришлось - оба обожают поэмы английского автора Джона Мильтона "Потерянный рай" и "Обретенный рай", написанные в начале 17-го века. По словам сибиряков, это книга для них - настоящая семейная реликвия.

- Англия 17 века, особый колорит эпохи - разве не прекрасно? - вздыхает Елена. - И мы подумали: раз есть такое желание - связать себя узами брака в старинных европейских костюмах, то его обязательно нужно воплотить в жизнь.

Кстати, влюбленные - далеко не юнцы. Жениху уже исполнилось 53 года, а невеста 13 сентября отпразднует 59-ый День рождения. Однако на своем примере сибиряки доказали, что возраст счастью не помеха. Как и красивому бракосочетанию.

- У меня, и у Павла были первые браки, - рассказывает Елена. - Я вышла замуж еще в 1978 году, свадьба была достаточно традиционной: я в белом платье и фате, муж - в костюме. С супругом мы прожили 30 лет, у нас родилось трое замечательных детей - сын и две дочери. Сейчас уже подрастают шесть внуков. Десять лет назад я овдовела. Павел тоже был женат - у него есть двое взрослых детей, с бывшей супругой давно в разводе.

Супруги рассказали, что и после 50-ти можно обрести свое счастье. Фото: пресс-служба ЗАГСа по Иркутской области

Елена признается, что с Павлом Вильчинским они познакомились год назад.

- К этому времени я была готова к новой любви и к новому замужеству, - рассказывает иркутянка. - Но, конечно, специально никого не искала. Знала, что мой мужчина сам найдет меня. Так и получилось!

По словам Елены, с Павлом они виделись и раньше - в Иркутске на концертах пианиста Владимира Волченко, чье творчество, как потом выяснилось, оба очень любят.

- Мы иногда встречались взглядом, но не общались, - продолжает иркутянка. - В итоге в августе прошлого года нас все-таки познакомил общий знакомый. Он рассказал, что Павел - талантливый художник, фотограф, творческий человек. Я же как раз мечтала о красивой фотосессии. И Паша пригласил меня в деревню Куду под Иркутском, где у него дом, - объяснил, что на природе снимки получатся потрясающие. Я согласилась.

Елена признается, что тот день она запомнит на всю жизнь. У обоих было хорошее настроение, стояла отличная погода. Фотосъемка совпала с праздником - Яблочным Спасом. Поэтому после фотосессии Павел пригласил ее в местный храм.

- Можно сказать, что это было наше первое свидание, - улыбается Елена. - Помню как сейчас: мы заходим в Троицкую церковь и я вижу потрясающую икону, на которой рядом изображены две святые - Ксения Петербуржская и Матрона Московская. Меня настолько это поразило! И внезапно я почувствовала, что рядом со мной стоит именно тот мужчина, о котором я мечтала. Икона словно подсказала мне это! Потом Павел показал мне свои картины и я поняла, насколько это тонкий, талантливый человек. От его работ исходит потрясающая энергетика!

Через некоторое время они стали жить вместе.

- Конечно, жизнь в деревенском доме, на природе после городской квартиры мне казалось непривычной, - продолжает она. - Но вскоре я поняла, как это здорово. Теперь я настоящий садовод-огородник - мне доставляет удовольствие копаться на грядках.

Вскоре влюбленные поняли, что у них много общих интересов - например, любовь к английскому классику Джону Мильтону.

- Подготовка к свадьбе заняла несколько месяцев, - продолжает сибирячка. - Но каких-то астрономических денежных сумм не понадобилось. Карету нам одолжил приятель Павла, который, кстати, ему и помогал ее украшать. Костюмы сшила соседка-швея тоже за очень символичную плату. И даже Владимир Волченко исполнил музыку на вечере в качестве свадебного подарка. Кстати, само торжество очень скромное - мы пригласили самых близких родственников и друзей.

Иркутяне признаются, что все-таки в возрасте "за", уже не хочется шикарных банкетов и показухи.

- Но всем женщинам средних лет, которые мечтают о любви, могу сказать - в любом возрасте можно встретить вторую половинку, - делится секретом своего счастья Елена. - Только это уже совсем другая любовь - более мудрая, осознанная. Начинаешь понимать, что человек не обязан быть идеальным, меньше ссоришься. И вот так можно построить счастливую семейную жизнь.