2018-09-04T02:56:52+03:00
Общество

Погода в Иркутске на 4 сентября: временами дождь, пасмурно

На регион надвигаются заморозки до -3 градусов
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Осень началась. Погода в Иркутске на 4 сентября: дождь и прохладно.Осень началась. Погода в Иркутске на 4 сентября: дождь и прохладно.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Дачники стараются всеми правдами и неправдами находить время, чтобы выезжать на свои участки и собирать урожай. Это и правильно - осень в городе. Синоптики предупреждают - к нам приближаются заморозки. И это не шутка - на днях сообщалось, что Кузбасс уже завалило снегом. Он, конечно, растает, но факт. Вернемся к сегодняшнему дню.

-Переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура около +14°, - скупо сообщает Иркутский гидрометцентр.

В ближайшие два дня нас предупреждают о том, что температура ночью будет держаться в диапазоне от +4 до +9. Но при прояснении упадет до -3. Следите за прогнозами!

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