Погода в Иркутске на 4 сентября: временами дождь, пасмурно
Дачники стараются всеми правдами и неправдами находить время, чтобы выезжать на свои участки и собирать урожай. Это и правильно - осень в городе. Синоптики предупреждают - к нам приближаются заморозки. И это не шутка - на днях сообщалось, что Кузбасс уже завалило снегом. Он, конечно, растает, но факт. Вернемся к сегодняшнему дню.
-Переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура около +14°, - скупо сообщает Иркутский гидрометцентр.
В ближайшие два дня нас предупреждают о том, что температура ночью будет держаться в диапазоне от +4 до +9. Но при прояснении упадет до -3. Следите за прогнозами!