Погода на сентябрь 2018 в Иркутске: в ближайшие дни в городе похолодает до +10, +15

СЕГОДНЯ 06:55 2018-09-04T07:09:30+03:00

В ночь на шестое придут первые заморозки, погода на сентябрь 2018 в Иркутске пока не радует теплом [аудио]

Изменить размер текста: A A

Несмотря на календарную осень, сентябрь в первые свои дни подарил иркутянам несколько по-настоящему летних дней. В выходные воздух прогрелся почти до +25, и конечно теперь нам хочется, чтобы такая же погода на сентябрь 2018 в Иркутске продержалась хотя бы до середины месяца. Но синоптики не спешат нас обнадеживать. По крайней мере, на этой неделе осенняя слякоть нам уже обеспечена – холодный фронт вновь вернулся.

- Заметно похолодало у нас уже 4 сентября, и до конца недели тепла не ждем, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске начальник отдела метеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – 4,5 и 6 сентября усилится ветер и пойдет дождь. Особенно выделю 5 сентября. В среду ожидается существенное понижение температуры по всей области, включая Иркутск. Днем столбик термометра опустится до +10, +15 градусов. А в ночь на 6-е число и вовсе возможны заморозки и от -3, до +6.

Потеплеет, возможно, в Иркутске лишь к пятнице. Но то, что к выходным вновь выглянет и припечет солнце, синоптики уже не обещают. Неустойчивая погода сохранится и вполне возможны дожди. А на севере Приангарья и вовсе выпадет первый снег. Ну а как же привычное нам бабье лето?

- Пока можем только сказать, что со второй половины месяца температура пойдет на снижение, - продолжает Юлия Янькова. – Днем ожидается от +7 до +18. Что касается бабьего лета, то как минимум три дня, когда столбик термометра перевалит за +20, как в прошедшие выходные у нас еще будут. А может и больше. Ну а осадков в нашем городе в сентябре выпадет в пределах нормы.

Такая ожидается погода на сентябрь 2018 в Иркутске.