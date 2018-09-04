СЕГОДНЯ 07:37 2018-09-04T07:44:42+03:00

Когда в Иркутске включат отопление в 2018 году: даты, график подключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За окном уже осень, а это значит, что температура в квартирах постепенно снижается. Когда в Иркутске включат отопление в 2018 году. Этим вопросом, наверняка, задаются многие иркутяне и уже мечтают о теплых батареях, тем более, что в ближайшие дни обещают дождливую погоду. Да и в целом сентябрь, если верить синоптикам, не порадует нас большим количеством солнечных дней.

До начала отопительного сезона в Иркутске остались считанные дни. По правилам он начинается, когда среднесуточная температура за окном станет +8. Как показывает многолетний опыт, то уже к 15 сентября пора включать отопление. В первую очередь в социальных учреждениях - больницах, школах, детских садах.

- Мы регулярно проводим штабы при администрации Иркутска, на котором присутствуют представители всех ресурсоснабжающих организаций, - рассказала в пресс-службе администрации Иркутска. - Больше 90% жилищного фонда города к отопительному сезону готовы. Также в Иркутске работают 36 котельных, их них 28 уже полностью подготовлены к подаче тепла, есть необходимый запас угля и мазута. На сегодня тепловые сети подготовлены на 90 %, сети водоснабжения и водоотведения – на 95%.

Но специалисты продолжают проверять тепловые узлы в многоквартирных домах.

В администрации напомнили, что в областном центре больше шести тысяч многоквартирных домов. Сейчас управляющие компании предъявляют тепловые пункты на проверку контролирующим организациям, на сегодня по некоторым есть незначительные замечания. Их обязаны устранить к середине сентября.

КОНКРЕТНО

Какие недостатки находят при проверке тепловых пунктов чаще всего:

- Истечение срока поверки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

(преимущественно в многоквартирных жилых домах);

- Отсутствие промывки и гидравлических испытаний внутренних систем

теплоснабжения; предохранительных клапанов, фильтров, регуляторов температуры; приборов КИПиА в контрольных точках;

- Отсутствие устройства, предотвращающего поступление воды и газа через ввод тепловой сети в

здание;

- Отсутствие антикоррозионной защиты и тепловой изоляции трубопроводов;