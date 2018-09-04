Когда в Иркутске включат отопление в 2018 году: даты, график подключения
За окном уже осень, а это значит, что температура в квартирах постепенно снижается. Когда в Иркутске включат отопление в 2018 году. Этим вопросом, наверняка, задаются многие иркутяне и уже мечтают о теплых батареях, тем более, что в ближайшие дни обещают дождливую погоду. Да и в целом сентябрь, если верить синоптикам, не порадует нас большим количеством солнечных дней.
До начала отопительного сезона в Иркутске остались считанные дни. По правилам он начинается, когда среднесуточная температура за окном станет +8. Как показывает многолетний опыт, то уже к 15 сентября пора включать отопление. В первую очередь в социальных учреждениях - больницах, школах, детских садах.
- Мы регулярно проводим штабы при администрации Иркутска, на котором присутствуют представители всех ресурсоснабжающих организаций, - рассказала в пресс-службе администрации Иркутска. - Больше 90% жилищного фонда города к отопительному сезону готовы. Также в Иркутске работают 36 котельных, их них 28 уже полностью подготовлены к подаче тепла, есть необходимый запас угля и мазута. На сегодня тепловые сети подготовлены на 90 %, сети водоснабжения и водоотведения – на 95%.
Но специалисты продолжают проверять тепловые узлы в многоквартирных домах.
В администрации напомнили, что в областном центре больше шести тысяч многоквартирных домов. Сейчас управляющие компании предъявляют тепловые пункты на проверку контролирующим организациям, на сегодня по некоторым есть незначительные замечания. Их обязаны устранить к середине сентября.
КОНКРЕТНО
Какие недостатки находят при проверке тепловых пунктов чаще всего:
- Истечение срока поверки приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
(преимущественно в многоквартирных жилых домах);
- Отсутствие промывки и гидравлических испытаний внутренних систем
теплоснабжения; предохранительных клапанов, фильтров, регуляторов температуры; приборов КИПиА в контрольных точках;
- Отсутствие устройства, предотвращающего поступление воды и газа через ввод тепловой сети в
здание;
- Отсутствие антикоррозионной защиты и тепловой изоляции трубопроводов;